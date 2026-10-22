Месоядните живеят по-дълго от вегетарианците? Изненадваща зависимост

Хората, които консумират месо, имат по-голям шанс да доживеят до 100 години в сравнение с вегетарианците. До този изненадващ резултат стигнаха китайски учени, които изследваха хранителните навици на повече от 5000 души на възраст над 80 години. Откритието обаче има важна особеност - предимството на месоядните се наблюдава главно сред хората с поднормено тегло, и особено при жените. Резултатите са публикувани в научното списание „Американ джърнъл ъв клиникъл нютришън“ и коментирани от научното издание „Сайънс Алерт“.

Изненадващите резултати от изследването

Учените от университета „Фудан“, Китайския център за контрол и превенция на заболяванията и Шанхайския университет „Цзяо Тун“ анализирали информация за 5203 души над 80-годишна възраст.

От тях 1459 успели да достигнат заветните 100 години, докато останалите 3744 починали, преди да навършат един век.

Изследователите сравнили хранителните навици на участниците, като ги разделили на хора, консумиращи месо, вегетарианци и такива, които изключват напълно животинските продукти.

Оказало се, че жените, които включват месо в менюто си, по-често достигат стогодишна възраст в сравнение с жените вегетарианки. При мъжете обаче не била установена статистически значима зависимост.

Най-голямата изненада дошла, когато учените разгледали телесното тегло на участниците.

44% по-голям шанс за столетие

При хората с поднормено тегло ежедневната консумация на месо била свързана с 44% по-висока вероятност да достигнат 100 години в сравнение с вегетарианското хранене.

При участниците с нормално или наднормено тегло подобна статистически значима зависимост не била открита.

Това е особено важна подробност, защото показва, че резултатите не означават автоматично, че всички месоядни живеят по-дълго.

Според учените една от възможните причини е, че хората в много напреднала възраст са по-уязвими към недохранване, загуба на мускулна маса и недостиг на определени хранителни вещества.

Животинските продукти могат да доставят висококачествени белтъчини, витамин B12 и други важни вещества, които понякога са по-трудни за набавяне при строго ограничителен режим.

А какво става с рибата, яйцата и млякото

Изследването разкрива още една любопитна подробност.

Вегетарианците, които продължават да консумират риба, яйца или млечни продукти, имали приблизително същите шансове да достигнат 100-годишна възраст като хората, които ядат месо. Не била установена значима разлика между тези групи.

Това насочва вниманието към балансираното хранене, а не към задължителното присъствие на месо във всяко меню.

„Нашите резултати подчертават значението на балансираното хранене с животински и растителни продукти за здравословното дълголетие“, посочват авторите на изследването.

Според тях при хората над 80 години особено значение има приемът на достатъчно калории и хранителни вещества, които да поддържат физическата сила и нормалните функции на организма.

Трябва ли да се отказваме от вегетарианството

Учените предупреждават, че резултатите не бива да се тълкуват като доказателство, че месото непременно удължава живота.

Изследването установява статистическа връзка, но не доказва причинно-следствена зависимост. Освен това хранителните навици са оценявани в напреднала възраст, когато заболяванията, апетитът и физическото състояние вече могат да влияят върху избора на храна.

Предишни научни изследвания показват, че храненето с повече пълноценни растителни продукти и полезни мазнини може да намали риска от сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и затлъстяване.

От друга страна, прекомерната консумация на преработено месо и големи количества червено месо се свързва с неблагоприятни последици за здравето.

Затова специалистите не препоръчват хората да променят рязко хранителните си навици само въз основа на тези резултати.

Изследването показва преди всичко, че хранителните потребности на 85-годишния човек могат да бъдат съществено различни от тези на 35-годишния. Именно при много възрастните хора с ниско тегло достатъчният прием на белтъчини и енергия може да има особено голямо значение.