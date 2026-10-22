Сложете дафинов лист в пералнята. Една хитрина изненадва домакините

Дафиновият лист, без който трудно можем да си представим някои традиционни български ястия, има и едно доста необичайно приложение - в пералнята. Все повече любители на домашните хитрини поставят няколко листа при прането с надеждата дрехите да придобият приятен естествен аромат. Методът е прост, евтин и не изисква специални препарати, но има една важна подробност, която често се пропуска. Дафиновият лист не премахва бактериите и мухъла, нито може да замести доброто почистване на пералнята.

Как се използва дафиновият лист

Според популярния домашен съвет са необходими само три до пет сухи дафинови листа. Те се поставят в малка, плътно затворена текстилна торбичка или специална мрежичка за пране, която се пуска в барабана заедно с дрехите.

Важно е листата да не се разпръскват свободно в машината. При въртенето на барабана те могат да се натрошат, а малките парченца да полепнат по дрехите или да попаднат във филтъра.

Привържениците на хитрината твърдят, че по време на прането подправката отделя част от характерния си аромат и придава на тъканите усещане за свежест.

Този ефект обаче не е гарантиран. Ароматът може да остане едва доловим или изобщо да не се усети, особено ако използвате силно парфюмиран перилен препарат.

Защо чистото пране понякога мирише лошо

Много хора са забелязвали неприятния парадокс - дрехите току-що са извадени от пералнята, а вместо на свежест миришат на застояло и влага.

Причината невинаги е в самото пране. Често проблемът се крие в пералнята, където постепенно се натрупват остатъци от перилни препарати, омекотители и замърсявания.

Особено уязвими са гуменото уплътнение около вратата, отделението за препарат и труднодостъпните части на барабана. Задържаната влага може да създаде благоприятни условия за появата на мухъл и микроорганизми.

Специалистите на производители като „Електролукс“ и „Самсунг“ препоръчват редовно почистване на тези места, както и периодично използване на програмата за самопочистване на пералнята.

Друг важен навик е дрехите да се изваждат веднага след приключване на програмата. Ако мокрото пране остане дълго в затворения барабан, неприятната миризма може бързо да се появи отново.

Внимавайте и с други популярни домашни хитрини

Дафиновият лист не е единственото средство от кухнята, което хората опитват да използват при пране.

Често се препоръчват сода бикарбонат и оцет. Содата може да помогне срещу някои миризми, но не е универсален заместител на омекотителя. Редовната употреба на оцет пък не е подходяща за всяка пералня, тъй като киселината може да увреди определени компоненти.

Особено опасно е смесването на оцет с хлорсъдържащи избелващи препарати, защото може да се отдели токсичен газ.

Не се препоръчва и безразборното добавяне на етерични масла в барабана. Те могат да оставят следи върху тъканите, а при чувствителни хора да предизвикат алергични реакции.

За да се избегне неприятната миризма, най-сигурните мерки остават редовното почистване, правилното дозиране на препаратите и доброто проветряване на пералнята след всяко пране.