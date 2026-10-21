Защо слагат чиния със сода под леглото през есента?

С настъпването на есента в много домове се появява неприятен проблем - застоял въздух и миризма на влага в спалнята. По-ниските температури ни карат да отваряме прозорците по-рядко, а ограничената циркулация на въздуха създава условия за задържане на миризми. Оказва се, че един обикновен продукт от кухненския шкаф може да помогне за освежаването на помещението. Достатъчни са няколко лъжици сода бикарбонат и малка чиния, поставена под леглото, пише румънското издание „Нюзуик“.

Защо содата помага срещу неприятните миризми

Содата бикарбонат е позната най-вече като съставка за печива и средство за почистване, но има и друго полезно приложение в домакинството. Благодарение на химичните си свойства тя може да неутрализира определени вещества, които причиняват неприятни миризми.

Содата е алкално вещество, което реагира с някои киселинни съединения. Именно тази реакция може да намали интензивността на миризми, свързани с изпотяване, домашни любимци и други обичайни източници в жилището.

Ефектът не настъпва непременно веднага. При някои миризми може да е необходим поне един ден, а при по-упоритите - няколко дни.

Как правилно да поставим содата под леглото

Методът е изключително лесен и не изисква специална подготовка. В широка, плитка чиния се изсипват между 3 и 5 супени лъжици суха сода бикарбонат. Прахът се разпределя равномерно на тънък слой, след което чинията се поставя на безопасно място под леглото, където няма опасност да бъде преобърната.

Важно е съдът да остане открит. Колкото по-голяма е повърхността на содата, изложена на въздуха, толкова по-добър е контактът й с веществата, причиняващи миризми. Затова широката чиния е по-подходяща от дълбока купа или тесен буркан.

Не е необходимо да се добавя вода, оцет или друг продукт. Содата се използва напълно суха.

Препоръчително е да остане под леглото поне 24 часа. Ако неприятната миризма продължава да се усеща, чинията може да се остави още няколко дни, след което содата да се замени с нова.

Има един важен момент, който не бива да се пропуска

Макар да може да намали определени миризми, содата не премахва влагата от помещението и не унищожава плесента. Ако по стените се появяват тъмни петна, матракът остава влажен или миризмата на мухъл постоянно се връща, причината трябва да се потърси другаде.

В такива случаи е необходимо да се провери проветряването, влажността на въздуха и евентуалното образуване на конденз.

Така обикновената чиния със сода може да бъде евтин помощник за по-свежа спалня през есента. Най-добър резултат обаче се постига, когато този трик се съчетава с редовно проветряване и поддържане на суха и чиста среда.