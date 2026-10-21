Японски трик суши прането по-бързо през зимата. Къде е тайната

Един хитър японски метод може да реши досадния проблем с прането, което през студените месеци съхне с дни. Вместо да купувате скъпа сушилня или да увеличавате отоплението, достатъчно е да промените начина, по който подреждате дрехите върху обикновения простор. Тайната е в така нареченото дъговидно простиране, което осигурява по-добра циркулация на въздуха и ускорява изпаряването на влагата. За любопитната японска хитрина и няколко допълнителни полезни съвета разказва унгарското издание „Миндмегете“.

Японската тайна е в подреждането на дрехите

Повечето хора простират прането там, където намерят свободно място. Панталоните се оказват до чорапите, големите хавлии висят до тениските, а дебелите пуловери често закриват останалите дрехи. Резултатът е затруднена циркулация на въздуха и много по-бавно съхнене.

Японският метод предлага съвсем различен подход. Най-дългите дрехи се поставят в двата края на простора, а най-късите - в средата.

Така долният край на прането образува своеобразна дъга, откъдето идва и наименованието на техниката.

В двата края трябва да поставите панталоните, блузите с дълги ръкави и големите хавлиени кърпи. По-близо до средата се подреждат тениските и по-късите дрехи, а в самия център - чорапите, бельото и останалите малки текстилни изделия.

Благодарение на тази подредба под средната част остава повече свободно пространство, през което въздухът преминава по-лесно. Дрехите не се закриват взаимно и влагата може да се изпарява по-бързо.

Още няколко хитрини за бързо съхнене

Японската подредба дава най-добър резултат, когато се съчетае и с правилно изпиране.

Специалистите препоръчват още при пускането на пералнята да изберете възможно най-високите обороти на центрофугата, които съответната материя позволява. Колкото по-малко вода остане в тъканите, толкова по-кратко ще бъде съхненето.

Преди простиране всяка дреха трябва да се изтръска добре, а ръкавите, крачолите и гънките да се изправят. Това предотвратява слепването на мокрите участъци.

Друга важна подробност е разстоянието между дрехите. Ако просторът е претъпкан, дори японският трик няма да помогне особено. По-добре е прането да се раздели на две части, отколкото всичко да се натъпче наведнъж.

Една грешка може да докара мухъл вкъщи

Мястото, където поставяте простора, също има голямо значение. Най-подходящо е светло, умерено топло и добре проветрявано помещение.

Не притискайте сушилника плътно до стена или мебели, защото така въздушният поток се ограничава. Може да го поставите близо до радиатор, но не бива да покривате отоплителния уред или да нарушавате безопасното разстояние.

Прането отделя значително количество влага, която се натрупва в жилището. Ако помещението не се проветрява, по прозорците се появява конденз, а по студените стени може да се развие мухъл.

Затова краткото, но интензивно проветряване е особено важно през зимните месеци.

Климатикът също може да помогне

Има и още една възможност за по-бързо изсушаване на дрехите. Ако климатикът разполага с режим за изсушаване на въздуха, обозначен като Dry, той може да помогне за намаляване на влажността.

Поставете простора така, че въздухът да циркулира около прането, без да се възпрепятства работата на уреда. При подходящи условия дрехите могат да изсъхнат по-бързо, но резултатът зависи от температурата в стаята, влажността и модела на климатика.

И накрая - преди да приберете изпраните дрехи в гардероба, проверете внимателно джобовете, шевовете и дебелите участъци на плата. Дънките, суитшъртите и хавлиите често изглеждат сухи отвън, но задържат влага във вътрешните си слоеве.