Край на големите вани и душкабините? Нова мода преобразява банята

Големите вани и обемистите душкабини вече имат неочакван конкурент в съвременното обзавеждане на банята. През 2026 г. все повече внимание привличат компактните седящи вани, които съчетават удобството на топлата баня с пестенето на пространство. Те приличат на дълбока купа или малко кресло и позволяват човек да се къпе седнал, вместо да лежи. Новото решение е особено интересно за малките жилища, където всеки свободен сантиметър има значение.

Какво представлява новата мода

Седящата вана е значително по-къса от традиционната, но обикновено има по-високи стени и специално оформено място за сядане. В зависимост от модела водата може да достига до кръста, гърдите или дори по-високо.

На пръв поглед подобно решение може да изглежда необичайно. Всъщност идеята е проста - човек да получи удоволствието от потапянето в топла вода, без да е необходима дълга вана, която заема голяма част от помещението.

Това отваря интересни възможности за обзавеждането. На освободеното място може да се поставят пералня, шкаф за кърпи, кош за пране или допълнителни рафтове.

Компактните вани се предлагат в различни форми - овални, правоъгълни, заоблени и ъглови. Някои модели се вписват почти незабележимо в интериора, докато други се превръщат в основния декоративен акцент на банята.

По-малко вода и истински СПА у дома

Едно от най-привлекателните предимства е възможността за икономия на вода. При определени компактни модели за напълване е необходимо по-малко количество, отколкото при голяма стандартна вана.

Това обаче зависи от дълбочината и вместимостта. Някои дълбоки седящи вани могат да събират също толкова вода, а понякога и повече, отколкото обикновените.

Особено любопитни са моделите с вграден хидромасаж. Те разполагат с водни дюзи, които създават масажиращи струи и превръщат къпането в приятно отпускане след натоварения ден.

Именно многофункционалността е едно от качествата, които се ценят все повече в съвременния интериор - един предмет да предлага няколко удобства, без да заема излишно пространство.

Неочаквано предимство за възрастните хора

Седящите вани могат да бъдат особено удобни за хора, които изпитват затруднения при продължително стоене прави. Подходящо оформената седалка позволява къпането да става в стабилно седнало положение.

Съществуват и специални модели със странична вратичка, нисък праг и ръкохватки. Те са предназначени за хора с ограничена подвижност и могат да улеснят влизането и излизането.

Тук обаче има важна подробност. Не всяка седяща вана е по-безопасна от обикновената. При дълбоките модели с висок борд преминаването през ръба може дори да бъде по-трудно. Затова изборът трябва да се съобрази с възрастта и физическите възможности на човека.

При ваните с вратичка има и една особеност - обикновено трябва да се изчака водата да изтече, преди вратичката да бъде отворена.

Какви са недостатъците

Най-очевидният минус е, че в седящата вана не можете да се излегнете и да изпънете крака, както в традиционната. За хората, които обичат продължителното отпускане в легнало положение, това може да бъде съществен недостатък.

При по-плитките модели горната част на тялото остава извън водата и може да изстива по-бързо, особено през зимата.

Другият проблем е цената. Моделите с хидромасаж, вградена седалка или специална вратичка често струват повече от обикновените вани, а монтажът им може да изисква допълнителни промени по водопроводната система.

Преди покупката е важно да се проверят не само размерите, но и вместимостта, необходимото място за влизане, височината на борда и теглото на ваната, когато е пълна.

Подходяща ли е за българските жилища

В много български апартаменти банята е едно от най-малките помещения. Именно затова компактната седяща вана може да бъде интересна алтернатива на стандартната вана или на някои обемисти душкабини.

Тя дава възможност за по-различно разпределение на пространството, особено когато банята трябва да побере и пералня.

При планирането обаче трябва да се предвиди достатъчно място за безопасно влизане, лесно почистване и подходящо оттичане на водата. Ако целта е ваната да замени напълно душа, трябва да се избере модел, който позволява удобно измиване на цялото тяло.