Край на ваната и душ кабината. Нова мода превзема баните
Нов минималистичен тренд измества познатите решения, но крие сериозни технически рискове
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Нов минималистичен тренд измества познатите решения, но крие сериозни технически рискове
Каква е причината
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5200 долара трябва да отделите от бюджета си, ако искате малкото ви момиченце да се къпе в свръхлуксозна вана, облицована с розови кристали Сваровски....
Хамак, в който не само да се излежавате, но и да си вземете гореща вана, е създала компанията Splinter Works. Окачената конструкция на ваната не се до...
Огромна вана с пяна видяха рано сутринта в сряда чиновниците в община Сливен. Оказа се, че шадраванът от източната страна на кметството е целият в пян...
Варна. Учителка беше обрана по време на междучасие. Инцидентът е станал в основно училище „Петко Р. Славейков" във Варна около 11 ч. днес, съобщиха от...