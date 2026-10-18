Таванът или стените първо? Майстор разкри правилото при боядисване

Боядисването е един от най-достъпните начини да освежим дома си, без да харчим цяло състояние за ремонт. Но когато решим сами да се заемем с латекса, неизбежно възниква въпросът - първо таванът или стените? Оказва се, че правилната последователност може да ни спести доста работа, особено ако сме избрали различни цветове за отделните повърхности. Специалисти разкриват едно просто правило, което професионалните бояджии използват, за да избегнат нежелани петна, криви линии и повторно боядисване.

Първо таванът! Ето защо

Най-важното правило при боядисването на стая е да се работи отгоре надолу. Това обяснява Мери Кейт Хърнс, продуктов мениджър в компанията за бояджийски ленти „ФрогТейп“, пред американското списание „Бетър Хоумс енд Гардънс“.

Причината е съвсем практична. Когато боядисваме тавана с валяк, е почти неизбежно част от боята да попадне върху стените. Ако вече сме ги боядисали, ще трябва отново да поправяме зацапаните места. Но ако започнем от тавана, всички случайни пръски и петна по стените ще бъдат покрити при следващия етап от ремонта.

Има и друго предимство. При боядисването на тавана не е необходимо да се стараем прекалено много за идеално права линия по границата със стената. Дори боята да премине няколко сантиметра надолу, това няма значение, защото впоследствие участъкът ще бъде боядисан с цвета на стените.

По думите на специалиста тази последователност позволява да се работи по-бързо и с много по-малко притеснения за дребните несъвършенства.

След тавана идва ред на первазите и декоративните елементи

Ако в помещението има декоративни корнизи, лайсни или други елементи, които ще се боядисват в различен цвят, експертът съветва да се премине към тях след тавана.

Това важи особено за жилища с декоративни таванни корнизи или дървени первази. Те трябва да бъдат боядисани преди окончателното оформяне на стените, за да се получат чисти и равни граници между цветовете.

Не е проблем боята леко да застъпи върху все още небоядисаната стена. По-късно тя ще бъде покрита с латекса, а преходът ще изглежда много по-прецизен.

Едва след приключването на тези дейности се преминава към самите стени. Така се спестява необходимостта многократно да се поправят местата, върху които е попаднала боя от друга повърхност.

Тайната на идеално правата линия

Един от най-трудните моменти при самостоятелното боядисване е оформянето на права линия между тавана и стените. Особено когато таванът е бял, а стените са в по-тъмен или наситен цвят, всяка неточност се забелязва веднага.

Решението е добре познатото хартиено тиксо за боядисване, но то трябва да се използва правилно.

Според Мери Кейт Хърнс най-важното е таванът да бъде напълно изсъхнал, преди върху него да се залепи предпазната лента. В противен случай при отлепването й има опасност да се повреди прясното покритие.

След поставянето тиксото трябва внимателно да се притисне по цялата дължина. За целта може да се използва малка шпакла, с която лентата да прилепне плътно към повърхността. Така се ограничава рискът боята да проникне под нея и да остави неприятни следи.

Ако повърхността е матова или особено деликатна, специалистът препоръчва използването на тиксо с по-слабо залепване, което намалява риска от увреждане на покритието.

Има значение и каква боя използваме

Много хора смятат, че последователността на боядисването зависи от вида на латекса. Според специалиста обаче основното правило остава същото независимо дали боята е матова, сатенена или с по-силен блясък.

Разликата е във времето за изсъхване и в избора на подходящи инструменти. Някои матови покрития са по-чувствителни и се нуждаят от повече време, преди върху тях да се залепи предпазна лента. Затова трябва да се спазват указанията на производителя, а не да се разчита само на това дали стената изглежда суха на допир.

За боядисването на големи площи експертът препоръчва валяк с удължител. Така работата върви по-равномерно, ръцете се натоварват по-малко и не се налага постоянно да местим стълбата.

Три прости стъпки спестяват много работа

Ако сте решили сами да освежите хола, спалнята или детската стая, най-важното е да запомните правилната последователност: първо таванът, след това декоративните елементи и накрая стените.

Разбира се, преди началото на боядисването трябва да покриете мебелите и пода, да почистите повърхностите и да запълните пукнатините и дупките, ако има такива.

Не бързайте и с поставянето на предпазното тиксо. Изчакайте боята да изсъхне достатъчно и подберете лента, подходяща за конкретната повърхност.

Така дори без професионален опит можете да постигнете много по-добър резултат. А най-хубавото е, че правилният ред на работа не струва нищо допълнително, но може да ви спести часове поправки и ненужно изразходвана боя.