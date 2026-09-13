Новите стени на Европа
Георги Марков, бивш конституционен съдия Трябва да вземем мерки срещу заплахата от бежанска вълна Преди ден стана ясно, че Турция предлага на Българ...
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Георги Марков, бивш конституционен съдия Трябва да вземем мерки срещу заплахата от бежанска вълна Преди ден стана ясно, че Турция предлага на Българ...
Папа Франциск призова Европа да "събори" стените, които издига за предпазване от мигрантите, и да прегърне "социалната икономика", която да обслужва м...
Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 6 197 638 лв. по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 година, съобщиха от прессцент...
Река Арда е излязла от коритото си на 3-4 места. Това съобщи пред bTV кметът на Рудозем Румен Пехливанов. Отнесена е стена на градския колектор. На др...
Стените на 78 язовира в страната са в лошо състояние. Това съобщиха от прокуратурата и уточниха, че са сезирали екоминистерството. Проверка на Върхов...
Оградите по границата само вдигат тарифите на каналджиите, алармира Борис Чеширков Борис Чеширков е говорител на Върховния комисариат на ООН за бежан...
София. Български стени за катерене ще използват в Китай. Договори на обща стойност над 60 млн. евро бяха подписани за два дни по време на посещението...