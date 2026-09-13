Мокро петно на тавана? Ето как да го премахнете с прости средства
Експерт обяснява как се почистват пресни и стари следи от вода и кога вече е необходим специалист
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Експерт обяснява как се почистват пресни и стари следи от вода и кога вече е необходим специалист
Целта е да спрем този ръст на цените и траекторията на повишаването им, каза той
Глобите ще бъдат доста солени
Кметът на Пловдив разпореди спешна проверка
Водачът на автомобила имал алкохол в кръвта
Най-вероятно ще има ще има критики от Европейската комисия за нарушаване на европейския регламент
Явлението "намаляване на качеството" на продуктите чрез замяна на оригиналните съставки със заместващи не е ново
КЗП няма никаква възможност да влияе върху ценообразуването, тъй като няма подобни правомощия
Тя отрече свикания за днес бойкот на пазаруването, както и мярката с таван на надценките на храните
Не може някой да произвежда сирене за 5 лева, а то да се появява на щандовете в магазина и да се продава на клиента за 25 лева
Входирани са законопроектите на ДПС - Ново начало и БСП - ОЛ
Изпълнителният директор на Сдружението „Модерна търговия“ Николай Вълканов коментира призивите за бойкот на търговските вериги и законопроектите за...
Говори Мая Манолова
Отпада таван от 5000 лева за обезщетения
Преброиха най-щастливите пенсионери у нас
Предвижда се по-голямо увеличение
Прегледан е от престигналия екип на „Спешна помощ"
Повече са пенсионерките у нас от мъжете, като съотношението между двата пола е 59,5% жени и 40,5% мъже
В случай на нарушаване на изискването са предвидени глоби за купувачите