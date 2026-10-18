Корейски трик решава проблема с лошата миризма в хладилника

Неприятната миризма в хладилника е проблем, с който се е сблъсквало почти всяко домакинство. Понякога дори след старателно почистване специфичният аромат на риба, сирене или други продукти продължава да се усеща. Оказва се, че в Корея използват изненадващо прост домашен трик, за който са необходими само филийка хляб и малко алуминиево фолио. Испанското издание „20 минути“ разкрива как се прилага необичайният метод и защо препеченият хляб може да помогне за освежаването на хладилника.

Защо точно препечен хляб

В хладилника ежедневно съхраняваме продукти със силни и различни аромати. Особено упорити могат да бъдат миризмите от риба, зрели сирена, кисело зеле и ферментирали храни. Когато тези аромати се смесят в затвореното пространство, понякога се получава неприятна миризма, която трудно изчезва.

В Корея, където ферментиралите продукти заемат важно място в традиционната кухня, хората отдавна търсят практични начини за справяне с подобен проблем. Един от домашните методи е използването на обикновена препечена филийка хляб.

Тайната се крие в структурата на хляба. При препичането той губи значителна част от влагата си и става по-сух и порест. Именно тази пореста структура позволява на повърхността му да задържа част от веществата, които причиняват неприятни миризми.

По този начин препечената филийка може да действа като своеобразен домашен абсорбент. Ефективността на метода обаче зависи от вида и силата на миризмата, а той не може да замени почистването на хладилника.

Има една важна хитрост с алуминиевото фолио

Според „20 минути“ не е достатъчно просто да оставите филийка хляб върху някой от рафтовете. За да не попива прекомерно влага и да не влиза в пряк контакт с хранителните продукти, тя трябва да бъде подготвена по определен начин.

Първо препечете филийката в тостер или фурна, докато стане суха и хрупкава. Оставете я да изстине напълно, след което я увийте в обикновено алуминиево фолио.

Тук идва най-важната подробност. С клечка за зъби или друг остър предмет направете няколко малки дупчици във фолиото. Така въздухът ще може да достига до порестата повърхност на хляба, без филийката да остава напълно открита.

Поставете пакетчето в хладилника, като изберете място, където няма опасност да бъде намокрено или замърсено от други продукти. Ако хладилникът е голям, може да разположите няколко такива пакетчета на различни рафтове.

Важно е периодично да проверявате състоянието им. Когато филийката се овлажни, омекне или започне да се разваля, трябва да я изхвърлите и при необходимост да я замените с нова. Използваният по този начин хляб не бива да се консумира.

Кога този трик няма да помогне

Има една ситуация, в която дори най-добрият домашен метод не може да реши проблема. Ако неприятната миризма идва от развалена храна, оставянето на препечен хляб в хладилника няма да отстрани причината.

Затова първата стъпка винаги трябва да бъде проверка на продуктите. Особено внимание заслужават забравените кутии с готова храна, месото, рибата и продуктите с изтекъл срок на годност.

Ако откриете развалени продукти, изхвърлете ги и почистете старателно рафтовете, чекмеджетата и уплътненията на вратата. Важно е да проверите и дали няма разлята течност, която е попаднала на трудно достъпно място.

Едва след отстраняването на източника на миризмата има смисъл да използвате допълнителни средства за освежаване.

Още едно евтино средство върши добра работа

Ако нямате подходящ хляб подръка, съществува и друг добре познат домашен помощник - содата бикарбонат. Тя често се използва за намаляване на неприятните миризми в затворени пространства, включително в хладилника.

Достатъчно е да поставите малко количество сода в отворен съд на някой от рафтовете, като внимавате да не се разсипе върху храната. Содата може да помогне за ограничаването на част от неприятните аромати, но също не замества редовното почистване.