Как да познаете истинския зехтин

Зехтинът е от онези продукти, при които рафтът в магазина лесно може да обърка дори човек, който го използва всеки ден. Десетки бутилки обещават средиземноморски произход, студено пресоване, биологично производство, единичен сорт или премиум качество, а разликата в цената понякога е няколко пъти. Истината е, че добрият зехтин не се познава само по една дума върху етикета и със сигурност не непременно по най-високата цена.

Първата дума, която да търсите, е „екстра върджин“

Най-добрата отправна точка е обозначението „екстра върджин“ (extra virgin). Това е най-високият общоприет клас зехтин и означава, че маслото е получено механично от маслини, без химическо рафиниране и при условия, които позволяват да бъдат запазени естествените му качества.

Самото обозначение обаче не прави всички бутилки еднакви. Два зехтина могат напълно законно да попадат в категорията „екстра върджин“, а между тях да има чувствителна разлика в свежестта, вкуса, аромата и начина на производство. Затова надписът е началото на избора, а не неговият край. След него трябва да започне истинското четене на етикета.

Произходът разказва много повече, отколкото изглежда

При качествения зехтин прозрачността е голямо предимство. Колкото по-конкретно производителят казва откъде са маслините, толкова по-лесно може да бъде проследено качеството. Особено добър знак е, когато маслините идват от една ферма или едно стопанство. В такъв случай производителят може да контролира целия процес - от отглеждането на дърветата и момента на беритбата до транспортирането и преработката.

Зехтинът от един регион също може да бъде отличен, но това не означава непременно, че всички маслини са от една ферма. Те могат да идват от различни стопанства в рамките на същия район.

По-неясните обозначения от типа „смес от маслинови масла от ЕС“ или комбинация от няколко държави не означават автоматично лош продукт. Те просто дават по-малко информация на купувача и правят произхода и конкретната реколта по-трудни за проследяване.

Гърция, Испания, Италия и Калифорния могат да предложат великолепни зехтини, но географията сама по себе си не е гаранция. Във всеки известен район се произвеждат както изключителни, така и напълно обикновени масла.

Най-важната дата може да не е срокът на годност

Ако има един детайл, който често остава незабелязан, това е датата на реколтата. Именно тя показва кога са били набрани маслините, от които е произведен зехтинът. За разлика от виното, зехтинът не става по-добър с годините. Точно обратното - свежестта е едно от най-големите му качества. Колкото по-близо е бутилката до реколтата, толкова по-голям е шансът ароматът да бъде по-жив, вкусът по-изразен и естествените му характеристики по-добре запазени.

Срокът на годност е полезен, но не казва същото. Той показва докога производителят препоръчва продуктът да бъде употребен, докато датата на реколтата позволява да разберем на колко години реално е маслото.

След отварянето зехтинът също не трябва да бъде пазен безкрайно. Най-добре е бутилката да бъде използвана в рамките на няколко месеца, вместо да стои година до печката и постепенно да губи ароматите си.

Прозрачната бутилка не е най-добрият приятел на зехтина

Светлината е един от враговете на маслиновото масло. Именно затова качествените производители често използват тъмнозелено или кафяво стъкло, метални съдове или друга непрозрачна опаковка. Красивата прозрачна бутилка може да изглежда ефектно на рафта, но позволява на светлината да достига директно до маслото и да ускорява нежеланите промени в него.

След покупката правилото остава същото. Бутилката е добре да стои на тъмно и прохладно място, далеч от пряка слънчева светлина и от източници на топлина. Шкафът е по-добрият избор от перваза на прозореца или мястото непосредствено до котлоните.

Капачката също трябва да бъде добре затваряна, защото продължителният контакт с въздуха не помага на свежестта.

Вкусът може да бъде мек, горчив или пиперлив

Много хора очакват качественият зехтин задължително да бъде мек. Това не е така. Вкусът зависи силно от сорта на маслините, момента на беритбата и начина на производство.

Испанската Arbequina например обикновено дава по-меко, маслено и плодово масло с ниска горчивина. Италианската Coratina е почти противоположна - мощна, наситена, отчетливо горчива и силно пиперлива.

Picual, един от известните испански сортове, може да носи зелени, тревисти, билкови и дървесни нотки. Каламата от Гърция се свързва с плодов аромат и приятна лека горчивина.

Именно затова няма един-единствен „правилен“ вкус. Някои хора предпочитат нежни масла за салати и зеленчуци, други харесват зехтин, който оставя отчетливо пиперливо усещане в гърлото.

Комбинирането на различни сортове също не е недостатък. Добре направеният купаж може да бъде по-сложен и балансиран от масло само от един сорт.

Горчивината невинаги е лош знак

Потребител, свикнал с много мек зехтин, понякога се стряска от горчивината или лекото парене в гърлото. При качественото прясно масло това може да бъде напълно естествена характеристика. Особено при определени сортове интензивният вкус е част от характера на продукта. Важното е ароматът да бъде свеж и чист, а не неприятно гранясал, тежък или застоял.

Затова добрият зехтин не трябва да се оценява по това дали „почти няма вкус“. Тъкмо обратното - качествените масла могат да предложат аромат на пресни треви, зелени плодове, билки, ядки или зрели маслини.

Какво всъщност означава „студено пресован“

Надписът „студено пресован“ звучи като специална премиум характеристика, но при съвременния качествен екстра върджин зехтин обработката при контролирана температура на практика е стандартен подход. Смисълът е маслото да бъде извлечено механично, без прекомерно нагряване, което би могло да повлияе върху ароматите и качеството.

Затова този надпис е положителен сигнал, но не е достатъчен сам по себе си. Свежестта, произходът и правилното съхранение остават също толкова важни.

Био е плюс, но не обещава автоматично по-добър вкус

Биологичната сертификация показва начина, по който са отглеждани маслините и е произведен продуктът. При подобно земеделие се избягват определени синтетични препарати и се използват методи, насочени към опазване на почвата и биоразнообразието. Това обаче не означава, че всяка биологична бутилка непременно ще бъде по-вкусна от всяка конвенционална.

Сортът, климатът, моментът на беритбата, скоростта на преработка и съхранението също имат огромно значение. Биологичният сертификат е допълнителна информация за начина на производство, а не абсолютна присъда за вкусовото качество.

Една ферма или един сорт

Тези две определения често се бъркат. „Една ферма“ означава, че маслините произхождат от конкретно стопанство. „Един сорт“ означава, че маслото е произведено само от определен вид маслини.

Зехтинът може да бъде от една ферма и едновременно да съдържа няколко сорта. Може и обратното - един и същ сорт да бъде събран от няколко стопанства.

И двата типа могат да бъдат отлични. Предимството на точната информация е, че потребителят разбира много повече за това какво купува.

Високата цена помага, но не дава гаранция

Производството на добър зехтин струва пари. Маслините могат да бъдат брани по-рано, добивът тогава е по-малък, плодовете трябва да стигнат бързо до преработката, а съхранението и качествената опаковка също увеличават разходите.

Затова истински добрият екстра върджин зехтин трудно може да бъде най-евтиният продукт на рафта.

Оттук обаче не следва, че най-скъпата бутилка е непременно най-добрата. Цената може да включва дизайнерска опаковка, маркетинг, транспорт или престиж на марката.

Трябва ли да купуваме един зехтин за салата и друг за готвене

За ежедневната кухня няма задължителна причина човек да държи отделна бутилка по-нисък клас само за готвене. Качественият екстра върджин може да се използва както за студени ястия и дресинги, така и при много видове термична обработка.

По-полезно е различните масла да се избират според вкуса на храната. Силен, тревист и пиперлив зехтин може прекрасно да допълни месо, печени зеленчуци или по-интензивно ястие. Нежният и плодов вариант е чудесен за салати, риба, пресни сирена и други продукти, при които не искаме маслото да доминира.

При много висока температура и продължително дълбоко пържене използването на скъп ароматен екстра върджин зехтин често няма особен практически смисъл, защото част от фините му вкусови качества се губят.