Най-после! Обясниха откъде се е взело златото на Земята
Сблъсък на неутронни звезди показа как във Вселената се раждат благородни метали като злато и платина
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Сблъсък на неутронни звезди показа как във Вселената се раждат благородни метали като злато и платина
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