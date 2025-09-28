Решиха ключов спор между Турция и Германия за дюнерите

Турция прекрати спора си с Германия относно популярното турско ястие за бързо хранене дюнер

(близък роднина на шаурмата, но сервирано по малко по-различен начин), съобщава „Билд“.

Междудържавният спор се проточи повече от три години. Световният съюз на производителите на дюнер, базиран в Истанбул (Udofed) поиска официална регистрация на ястието в ЕС като „традиционен деликатес“ с една-единствена рецепта.

В Германия, където голяма турска общност живее от десетилетия, дюнерът е станал много популярен, но рецептата му се е адаптирала с времето,

за да отговаря на германските вкусове.

Турция обаче настоява ЕС да регистрира дюнера, използвайки традиционната рецепта – без месата, зеленчуците и сосовете, обичайни в Германия.

Ако молбата на Турция бъде одобрена, заведенията за бързо хранене в целия ЕС вече няма да имат право да наричат ​​дюнер (döner), дори и да се отклонява леко от традиционната турска рецепта. Това вече предизвика съпротива в Германия. Дори министри от федералното правителство публично защитиха немската версия на дюнер.

И сега Турция се отказа от исканията си след три години неуспешна борба.

„Заявлението за регистрация на дюнера като традиционен деликатес беше оттеглено на 23 септември 2025 г. Това автоматично означава прекратяване на процедурата“, заявиха от Европейската комисия пред „Билд“.

Германските търговци на бързо хранене са възхитени, че са защитили името „дюнер“ за популярната закуска, първоначално внесена от Турция, но сега обичана от милиони германци.

