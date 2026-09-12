Дюнер за 8 евро и пица за 3: Туристите недоволни от цените в Слънчев бряг
Тази година в курорта има повече българи
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Тази година в курорта има повече българи
Близкият роднина на шаурмата бе станал обект на междудържавни търкания
Нещо много нехигиенично
Турският дюнер "Томбик" покорява върха на новата кулинарна класация на сандвичите
Дюнерите, известни и като дюнер кебап, са една от признатите турски храни в света
Ако си падате по бързите закуски, но същевременно искате да хапвате ястието си със стил, то за вас е най-скъпият дюнер в света. Можете да си го поръча...