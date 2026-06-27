Дюнер за 8 евро и пица за 3: Туристите недоволни от цените в Слънчев бряг

Слънчев бряг от години се рекламира като една от най-достъпните морски дестинации в Европа. Но в първите седмици на летния сезон все повече туристи започват да се питат дали това все още е така. Дюнер за 8 евро, парче пица за 3 евро и шезлонг за 6 евро разделят мненията – едни смятат цените за напълно нормални, други признават, че са очаквали много по-евтина почивка, предава NOVA в репортаж.

На централната алея в курорта Крис и Тюли от Великобритания признават, че са останали изненадани.

„Това е първото ми идване тук и бях чувала, че е евтино, но съм в шок“, казва Тюли.

В заведенията супите струват около 4,50 евро, а порция паста достига 11-12 евро.

За бърз обяд повечето туристи избират парче пица или дюнер. Санджа от Ирландия определя цените като приемливи, но не остава впечатлена от качеството на храната.

Според търговеца на дюнери Десислав тази година в курорта има повече български туристи.

Търговците изчисляват, че поскъпването е между 10 и 15%, основно заради превалутирането и по-високите цени на продуктите.

Бутилка минерална вода от 500 мл струва около 1 евро, колкото е и цената на малък айрян. На централната алея наливна бира все още може да се намери за под 2 евро.

По плажовете вече има много туристи, но най-голямо струпване се наблюдава в свободните зони без чадъри и шезлонги.

„Шезлонг за 6 евро е много скъп. Ако беше около 2 евро за половин ден, повече хора щяха да го наемат и всички щяха да са доволни“, смята Сергей от Украйна.

Българските туристи, които посещават Слънчев бряг от години, обаче не виждат драстична промяна.

„Според мен цените са нормални. Малко са завишени, но все пак сме на курорт. Не виждам огромна разлика спрямо миналото лято“, казва Божидар Кръстев.

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