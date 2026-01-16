БАБХ иззе над 600 кг храни с неясен произход

БАБХ установи над 600 кг хранителни стоки без документи за произход



Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи 616 кг храни от животински произход при съвместни действия със служители на РУ – Свиленград. Контролните действия са осъществени в гр. Любимец при проверка на микробус с българска регистрация.

В хода на проверката е установено транспортиране на 400 кг пилешко месо и 4320 броя кокоши яйца.

Храните са превозвани в нерегистрирано по реда на чл. 50, ал. 1 от Закона за храните транспортно средство. Същите са без етикет на български език и без придружаващи документи.

Към водача се предприемат съответните административно-наказателни мерки - акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и насочване на храните за унищожаване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com