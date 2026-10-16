На 21 или 26 градуса? Тайната на икономичното отопление с климатик

С настъпването на студените дни хиляди домакинства отново се изправят пред въпроса как да отопляват домовете си, без сметките за ток да скочат рязко. Оказва се, че една от най-честите грешки е свързана с настройването на климатика на прекалено висока температура с надеждата стаята да се затопли по-бързо. Специалистите обаче предупреждават, че това невинаги дава желания резултат и може да доведе до ненужен разход на електроенергия. Има няколко прости правила, които позволяват да запазим топлината у дома, без да плащаме повече от необходимото.

Защо 26 градуса не са добро решение

Когато се приберем в студено жилище, първата ни реакция често е да увеличим температурата на климатика до 25-26 градуса. Логиката изглежда проста - колкото по-висока стойност зададем, толкова по-бързо ще се затопли помещението. При съвременните инверторни климатици обаче това не е задължително така.

Ако уредът вече работи с достатъчна мощност, преместването на настройката от 21 на 26 градуса няма да ускори затоплянето. Вместо това климатикът ще продължи да работи, докато се опитва да достигне по-високата температура, което може да увеличи разхода на електроенергия.

Специалистите препоръчват първоначално да зададем температура между 20 и 22 градуса, а след това да преценим дали в помещението е достатъчно топло. Това е разумен ориентир за много жилища, макар индивидуалното усещане за комфорт да зависи от редица фактори.

Съветите са публикувани от хърватското издание „Ютарни лист“, което разглежда и препоръките на експерти по отопление и климатизация, цитирани от британското списание „Айдиъл хоум“.

Истинската причина стаята да остава студена

Ако климатикът работи продължително, а помещението не се затопля достатъчно, проблемът може изобщо да не е в зададената температура.

Една от основните причини са топлинните загуби. Недобре уплътнените прозорци, процепите под вратите, студените външни стени и слабата изолация позволяват на затопления въздух да напуска помещението, а студът постоянно да прониква отвън.

При такива условия увеличаването на температурата на дистанционното невинаги решава проблема. Климатикът трябва да работи по-дълго и по-интензивно, за да компенсира загубите, което се отразява и на сметката за ток.

Затова експертите съветват първо да проверим дали прозорците и вратите са добре уплътнени. Понякога отстраняването на малък източник на течение може да се окаже по-полезно от настройването на още няколко градуса.

Да изключваме ли климатика през деня

Друг широко разпространен въпрос е дали климатикът трябва да се изключва всеки път, когато стаята се затопли.

При инверторните модели това обикновено не е необходимо. Когато помещението достигне желаната температура, уредът може автоматично да намали мощността си и да поддържа топлината с по-нисък разход на електроенергия.

Ако прекарвате по-голямата част от деня вкъщи, поддържането на сравнително постоянна температура може да осигури по-добър комфорт, отколкото многократното изстиване и повторно затопляне на стаята.

Когато обаче излизате за няколко часа, специалистите препоръчват да намалите зададената температура с няколко градуса. При завръщането си можете отново да я повишите до желаното равнище.

Това не означава, че оставянето на климатика включен денонощно винаги е най-евтиният вариант. Разходите зависят от продължителността на отсъствието, изолацията на жилището, външните температури и конкретния модел на уреда.

Защо климатикът може да е по-икономичен от електрическата печка

Съвременният инверторен климатик има важно предимство пред обикновените електрически отоплителни уреди. Той работи на принципа на термопомпа, която пренася топлина от външния въздух към вътрешността на жилището.

Докато стандартната електрическа печка превръща използваната електроенергия непосредствено в топлина, климатикът използва електричеството главно за пренос на топлинна енергия. Затова при подходящи условия може да осигури няколко пъти повече топлинна енергия спрямо изразходваната електрическа.

Ефективността се измерва чрез специален коефициент, известен като COP. Колкото по-висока е неговата стойност, толкова по-малко електричество е необходимо за осигуряването на определено количество топлина.

Има обаче една важна особеност. При много ниски външни температури ефективността на климатика може да намалее, което означава, че той ще консумира повече електроенергия за отопляването на същото помещение.

Малката подробност, която мнозина забравят

Преди да увеличите температурата, защото стаята ви се струва студена, проверете филтрите на климатика. Натрупаната по тях прах затруднява преминаването на въздуха и може да влоши отоплителната ефективност на уреда.

Редовното почистване според указанията на производителя е сред най-лесните начини да поддържате нормалната работа на системата. Важно е също външното тяло да не е затрупано с листа или други препятствия, които пречат на свободната циркулация на въздуха.

Специалистите препоръчват и използването на обикновен стаен термометър. Причината е, че температурата, показвана на дистанционното управление, невинаги съвпада с действителната температура в онази част от стаята, където прекарваме времето си.

Не отоплявайте целия дом, ако използвате само една стая

Един от най-практичните съвети е да отопляваме предимно помещенията, в които действително се намираме. Ако вечер прекарваме няколко часа в хола, няма особена полза да поддържаме същата висока температура във всички останали стаи, стига да не се допуска прекомерно изстиване и образуване на влага.

Трябва обаче да се има предвид, че един климатик не е в състояние да отоплява еднакво добре цялото жилище. Ако вътрешното тяло се намира в дневната, а вратата към спалнята е затворена, топлината трудно ще достигне до съседното помещение.

В крайна сметка най-икономичното отопление не означава непременно най-ниската температура или постоянното изключване на уреда. Най-добрият резултат идва от разумна настройка, добра изолация, редовна поддръжка и правилно използване на помещенията.