Бялото отстъпва! Нов цвят превзема домовете през 2027 година

След години, в които бялото, сивото и студените цветове господстваха в обзавеждането, интериорните дизайнери обръщат поглед към нещо много по-топло и познато. Британската компания за бои и тапети „Литъл Грийн“ избра за свой цвят на 2027 година мек кафяв нюанс, наречен „Марл“. Той напомня на естествена глина, кафе с мляко и топлите тонове на земята. Според специалистите това е цвят, който създава спокойствие, без да изглежда скучен, и може лесно да намери място както в модерния апартамент, така и в традиционно обзаведения дом.

Защо кафявото отново е на мода

Дълго време кафявите стени се свързваха със старомодните интериори, тежките мебели и мрачните помещения. Сега обаче дизайнерите преоткриват този цвят, като го представят в много по-меки и елегантни оттенъци.

Избраният от „Литъл Грийн“ нюанс „Марл“ не е нито тъмношоколадов, нито обикновено бежов. Той заема място между двата цвята и съдържа деликатни златисти и червеникави оттенъци. Именно това му придава топлина и го прави подходящ за съчетаване с различни мебели и декорации.

„Често кафявото несправедливо се смята за скучно. Радостно е да видим, че тези цветове отново се оценяват като топли, земни и подходящи за създаване на спокойни пространства“, обяснява творческият директор на компанията Рут Мотърсхед, цитирана от американското списание „Бетър Хоумс енд Гардънс“.

Според нея през последните години модата постепенно се е преместила от наситените сини и зелени цветове към по-приглушени природни оттенъци. Хората все повече търсят дом, който изглежда уютен и предразполага към почивка.

Как да използваме новия цвят в българския дом

Хубавото на тази тенденция е, че не изисква скъп ремонт или подмяна на обзавеждането. Кафявите оттенъци се съчетават особено добре с дървени мебели, каквито има в много български жилища.

Ако холът ви е обзаведен с дъбова секция, дървена маса и диван в бежово или кремаво, една стена в мек кафяв тон може да придаде на помещението съвсем нов облик. Не е необходимо да боядисвате всички стени. Достатъчно е да изберете тази зад дивана или срещу прозореца, за да създадете интересен акцент.

Особено красиво кафявото стои в комбинация с бяло, слонова кост, теракота и маслиненозелено. Може да добавите светли пердета, възглавници в топли цветове или керамични съдове, за да получите завършен интериор, без да харчите много пари.

За спалнята дизайнерите препоръчват по-меки съчетания - кафяво с кремаво спално бельо, дървени нощни шкафчета и топло осветление. Така помещението придобива по-спокойна атмосфера, особено подходяща за вечерна почивка.

Внимавайте, ако стаята е малка и тъмна

Има обаче една важна подробност, която не бива да се пренебрегва. По-тъмните кафяви нюанси могат визуално да смалят помещението, особено ако то получава малко естествена светлина.

Затова в малките апартаменти е по-разумно да се използват като акцент, вместо да покриват всички стени. Ако искате да боядисате цялата стая, изберете по-светъл кафяво-бежов оттенък и го съчетайте със светъл таван.

Важна е и светлината. Една и съща боя може да изглежда различно в слънчева дневна и в стая със северно изложение. Затова специалистите препоръчват първо да се направи проба върху малък участък от стената и цветът да се наблюдава през различните часове на деня.

Новата мода всъщност е завръщане към уюта

Изборът на „Марл“ за цвят на 2027 година показва една по-широка тенденция в обзавеждането - отказ от прекалено студените и безлични интериори в полза на природните материали и топлите цветове.

Това не означава, че всяко жилище трябва да бъде боядисано в кафяво. Още по-малко, че любимите ни бели или сиви стени изведнъж са остарели. Новата тенденция просто дава още една възможност за освежаване на дома, без непременно да се следват скъпи дизайнерски решения.

А за българските жилища тя има едно особено предимство - топлите земни цветове се съчетават чудесно с дървото, естествените материи и традиционното обзавеждане. Понякога една добре подбрана боя е напълно достатъчна, за да изглежда познатият хол по-уютен, по-елегантен и съвсем различен.