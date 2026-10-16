Нов вид завеси са хитът на зимата. Пазят топлината и изглеждат луксозно

С настъпването на студените месеци завесите могат да се окажат не само красива част от интериора, но и допълнителна защита срещу загубата на топлина. Тази зима дизайнерите насочват вниманието към два материала, които съчетават практичност и елегантност - вълната и плътното кадифе. Според френското издание „Трюк Мания“ те все по-често заменят традиционните синтетични термозавеси. Причината е, че създават усещане за уют, ограничават движението на студен въздух около прозорците и придават по-изискан вид на помещението.

Защо вълната и кадифето стават все по-популярни

Дълго време специалните синтетични термозавеси се смятаха за едно от най-практичните решения за зимата. Те обаче невинаги се вписват добре в обзавеждането заради твърдата си структура, изкуствения блясък и понякога прекалено тежкия външен вид.

Новата тенденция залага на естествени и плътни материи. Вълната задържа въздух между влакната си и подпомага топлоизолацията, докато кадифето създава допълнителна преграда срещу студените въздушни течения край прозореца. И двата материала поглъщат част от шума отвън, което ги прави особено подходящи за градските жилища.

За дневните в светли и неутрални цветове дизайнерите препоръчват вълнени завеси в кремаво или теракота. Ако интериорът е по-модерен, плътното кадифе в тъмнозелено или наситено синьо може да внесе усещане за лукс и спокойствие.

Една подробност определя дали завесите ще пазят от студа

Специалистите съветват да се избират материи с плътност над 300 грама на квадратен метър. Важна е и ширината на завесите - те трябва да покриват добре прозореца, включително отстрани, за да ограничават движението на студен въздух.

Особено значение има и монтажът. Ако завесата е прекалено къса или тясна, защитният й ефект намалява. Добре е тя да преминава малко отвъд рамката на прозореца, а корнизът да бъде достатъчно здрав, за да издържи тежестта на плата.

Има обаче и една важна подробност - плътните завеси се нуждаят от по-редовно почистване, защото задържат прах. Освен това не бива да пречат на отоплителните тела, ако радиаторът е разположен под прозореца.

Вълнените и кадифените завеси не могат да заменят добрата дограма и изолацията, нито непременно са по-ефективни от всички специализирани термозавеси. Но правилно подбрани и поставени, те могат да направят стаята по-уютна и да помогнат за ограничаването на топлинните загуби през зимата.