Всичко за Топлина

Следете всички новини, анализи и коментари за Топлина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Общество Любопитно
Европа започва да използва топлината от центровете за данни за отопление на домове и офиси

Европа започва да използва топлината от центровете за данни за отопление на домове и офиси

Ентусиазмът на европейските политици и бизнесмени обаче не намалява. По думите на един датски депутат: "Ако можем да осигурим топлина от центровете за...

31 декември | 1:50
0 коментара
13596