За първи път от 100 години! Показват диаманта от ябълката

Рядък розов диамант ще бъде изложен във Франция за първи път от 100 години, предаде BBC и уточни, че последно е бил показван преди век, когато е бил и откраднат.

Деветкаратовият скъпоценен камък с форма на круша, известен като „Grand Condé“, е бил откраднат при нощен обир на замъка Шантили през октомври 1926 г. и скрит в издълбана ябълка. Диамантът - едно от малкото кралски бижута, оцелели след Френската революция, е открит няколко седмици по-късно, когато гладна камериерка в хотела, в който са били отседнали крадците, отхапала от ябълката.

Директорът на музея Матийо Делдик каза, че макар историята с ябълката да звучи неправдоподобно, тя е била широко отразена във вестниците по онова време.

Делдик е изправен пред въпроси дали изложбата може да е изкушение за съдбата, особено предвид поредицата от обири на европейски културни институции през последните 12 месеца, включително дръзкия грабеж на бижута от музея Лувър в Париж посред бял ден.

Въпреки че отказа да разкрие пред CNN за каква сума е застрахован диамантът, той отбеляза, че е проведено обширно академично проучване на свойствата му, за да може той да бъде еднозначно разпознаваем.

Резултатите от този анализ, както и невиждани досега архивни материали за историята и кражбата на скъпоценния камък, са част от изложбата, според музея.