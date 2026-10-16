Динко от Ямбол търси жена. Ето колко пари дава

Известният Динко от Ямбол си търси жена, която да се грижи за чистотата на две луксозни вили. За работата той предлага заплата от 1200 евро, но има и няколко задължителни изисквания към кандидатките.

„Търся жена за почистване на луксозна вила, тоест на две луксозни вили. 1200 евро ще дам на жената, защото искам с кеф да си върши работата”, обяви колоритният ямболия.

Динко обаче е категоричен, че няма да прави компромиси с условията. Най-важното за него е бъдещата служителка да бъде от Ямбол или региона и задължително да разполага със собствен автомобил.

„Задължително да е от Ямбол и региона и да има личен автомобил, да бъде на разположение. Такива, които нямат личен автомобил, да не ми звънят”, отсече той.

Ямболията очевидно държи не само на добре свършената работа, но и на доброто заплащане. По думите му сумата от 1200 евро е начин да мотивира бъдещата си служителка да изпълнява задълженията си с желание.