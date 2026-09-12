Динко Вълев на косъм от страшен инцидент
Според местни жители автомобилът от видеото е идентичен с този, който често се вижда в Ямболско
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Според местни жители автомобилът от видеото е идентичен с този, който често се вижда в Ямболско
Пожарите горят, доброволците се молят за техника, а Динко отново е на първа линия
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Нямам представа за какво ми говорите, но от няколко дни съм в болница, в тежко състояние
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Заседанието на Окръжния съд в Бургас този следобед премина бързо, без прилагане на нови доказателства
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