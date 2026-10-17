100 години Мечо Пух ходи без гащи!

Истинското момче зад приказката намрази славата, а плюшените герои стигнаха до Америка

100 години Мечо Пух, любимият на всички пораснали и все още не деца, шета без гащи по света. Любопитното е, че в първите рисунки на Ърнест Шепърд Мечо Пух изобщо не носи дрехи – прочутата му червена блузка се появява едва през 30-те години на ХХ век, когато мечето започва да се превръща в търговска марка-Холивуд го облича, а панталоните така и не намират място в гардероба му. Също като Доналд Дък, който обикаля света с моряшка куртка, но без панталони!

На 14 октомври 1926 г. в книжарниците на Великобритания и отвъд океана се появява „Мечо Пух“ на Алън Александър Милн. Сто години по-късно пухкавият философ, който обича меда повече от всичко и смята, че приятелството е най-важната работа на света, продължава да живее в детските стаи, библиотеките, анимационните филми и сърцата на милиони хора.

Книгите за него са преведени на десетки езици, а само в САЩ са продадени повече от 45 милиона екземпляра. Зад привидно простите приключения в Голямата гора обаче се крият удивителни истории – за осиротяла канадска мечка, за момче, превърнато в знаменитост против волята си, за художник, който нарисувал чужд плюшен мечок, и за истински играчки, станали причина за почти дипломатически спор между Великобритания и Америка.

И всичко започва много преди първата книжка да излезе от печат.

Мечката, която преминава Атлантика с войниците

Истинският първообраз на Мечо Пух изобщо не е жълто плюшено мече. Тя е черна мечка. И то женска.

Историята ѝ започва през август 1914 г., когато Европа вече е обхваната от Първата световна война.

Младият канадски военен ветеринар Хари Колбърн пътува с влак през Онтарио към мястото, където трябва да се присъедини към своята военна част. На гарата в градчето Уайт Ривър среща ловец, който продава осиротяло меченце.

Майката на животното е била убита. Колбърн решава да го купи, като плаща 20 долара. Мечето получава името Уини – съкратено от Уинипег, канадския град, който ветеринарят смята за свой дом. И вместо да остане в гората, малката Уини тръгва на война.

Тя прекосява Атлантическия океан заедно с канадските войници и се превръща в техен любим талисман. В Англия живее с подразделението по време на подготовката му за фронта. Когато Колбърн трябва да замине за бойните полета във Франция, става ясно, че мечката не може да го придружи. На 9 декември 1914 г. той я оставя в Лондонската зоологическа градина.

Замисълът му първоначално е временен. Но Уини толкова се харесва на посетителите, че след войната Колбърн решава да я остави там завинаги.

Тя е необичайно кротка и позволява на хората да се доближават до нея. Сред най-запалените ѝ почитатели се оказва малко момче на име Кристофър Робин Милн. То толкова обиква мечката, че решава да кръсти на нея любимата си плюшена играчка. Така един военен талисман от Канада подарява името си на най-известното литературно мече на света. Истинската Уини умира през 1934 г., но споменът за нея е запазен и днес. В Лондонския зоопарк има бронзов паметник на мечката и нейния спасител.

Подаръкът от „Хародс“, който промени литературата

На 21 август 1921 г. Кристофър Робин навършва една година. За рождения си ден получава плюшен мечок, купен от прочутия лондонски магазин „Хародс“.

Играчката е висока приблизително половин метър и първоначално се казва Едуард. За едно дете тя не е особено различна от хилядите други плюшени мечета, които тогава се продават в британските магазини.

Но Едуард има необикновен късмет – попада в семейство, в което бащата е известен писател, а майката обича да насърчава детското въображение.

След срещите на Кристофър с истинската Уини в зоологическата градина мечокът получава ново име. А откъде идва странното допълнение „Пух“?

То е свързано с друга животинка от детския свят на Кристофър -лебед, наричан Пух, който присъства и в ранните стихотворения на Милн.

Двете имена се събират и се ражда Уини Пух.

Името звучи леко смешно, мило и съвсем като измислено от дете.

В приказката влизат истинските играчки на Кристофър

Малко по малко Едуард се сдобива с компания. В детската стая на Кристофър се появяват прасенце, магаренце, кенгуру с малко, тигър и други плюшени приятели. Момчето разговаря с тях, измисля им приключения и ги включва в игрите си. Алън Милн започва да използва този домашен свят като материал за историите, които разказва на сина си.

Но не всички персонажи се появяват едновременно.

Прасчо, Йори и Мечо Пух са сред първите обитатели на приказната гора. Кенга и малкият Ру се присъединяват към компанията, а Тигъра прави литературния си дебют едва във втората книга с истории – „Къщичката в къта на Пух“, публикувана през 1928 г. Има и две важни изключения.

Зайо и Бухала не са създадени по истински плюшени играчки. Те са плод на въображението на писателя и художника Ърнест Шепърд.

Десетилетия по-късно Дисни ще добави и Къртичето Гофър, което изобщо не присъства в оригиналните книги.

Ако днес човек погледне снимка на реалните играчки, сигурно ще се изненада колко различни са от цветните анимационни герои. Истинският Пух е издължен, с доста износена козина. Прасчо е миниатюрен. Йори е с отпусната глава, а Тигъра изобщо не изглежда толкова буен, колкото на екрана. Върху тях личат следите от много години прегръдки, игри и детска обич.

Художникът нарисувал не истинския Пух, а мечето на своя син

Зад образа на Мечо Пух се крие и една малко известна художествена тайна.

Неговият създател Алън Милн пише историите, но визуалния свят на книгите изгражда илюстраторът Ърнест Хауърд Шепърд.

Двамата се познават от сатиричното списание „Пънч“, за което работят.

Първоначално Милн дори не е особено възхитен от рисунките на своя бъдещ сътрудник. Но впоследствие двамата създават едно от най-успешните партньорства между писател и художник в историята на детската литература.

Когато Шепърд се заема да рисува Мечо Пух, той разглежда истинския плюшен мечок на Кристофър. Оказва се обаче, че играчката не изглежда достатъчно подходяща за образа, който двамата си представят. Илюстраторът намира решение в собственото си семейство. Неговият син Греъм също има плюшено мече, наречено Гроулър – нещо като „Мърморко“. Именно то вдъхновява познатото закръглено тяло и характерната форма на литературния Пух.

Така в крайна сметка най-известният мечок в книгите е съчетание от две различни плюшени играчки, принадлежали на две различни момчета.

Самият Кристофър Робин в рисунките също носи черти както на сина на Милн, така и на сина на Шепърд. Художникът посещава гората Ашдаун, за да рисува истинските дървета, пътеки и хълмове, сред които се развиват историите.

Затова старите черно-бели илюстрации имат особено очарование. Те не приличат на измислен декор, а на спомен от място, което наистина съществува.

Първата история се появява на Бъдни вечер

Преди да стане герой на самостоятелна книга, Пух вече се е появявал в ранните стихотворения на Милн. През 1924 г. излиза стихосбирката „Когато бяхме съвсем малки“, в която присъстват Кристофър Робин и плюшеното мече.

Но първата истинска история с името Уини Пух се появява на 24 декември 1925 г. във вестник London Evening News. Заглавието ѝ е „Неподходящият вид пчели“.

В нея Мечо Пух решава, че трябва непременно да стигне до меда във високо дърво. За целта измисля блестящ според собствените му представи план – да се издигне с балон, като се преструва на облаче. Разбира се, пчелите не се оставят толкова лесно да бъдат измамени.

Историята съдържа всичко, което впоследствие ще направи героя знаменит – страстта към меда, нелепите решения, детската логика и непоклатимото му убеждение, че всичко някак ще се оправи. На следващата година, на 14 октомври 1926 г., излиза първата книга „Мечо Пух“. Тя се превръща в незабавен хит. Само до края на годината в САЩ са продадени около 150 000 екземпляра. Във Великобритания тиражът също расте впечатляващо за онова време.

Милн продължава с „Вече сме на шест“ през 1927 г., а през 1928 г. публикува „Къщичката в къта на Пух“.

Истинският Кристофър Робин плаща цената на славата

Колкото повече читателите обикват Пух, толкова по-сложно става детството на момчето, което го е вдъхновило.

Истинският Кристофър Робин не е герой, създаден изцяло от фантазията.

Той е живо дете със собствен характер, страхове и желания.

Но светът внезапно започва да го възприема като персонаж от книги.

Снимките му се появяват във вестниците. От него се очаква да говори за Мечо Пух, да присъства на публични събития и да олицетворява идеалното детство, описано от баща му. В училище това се превръща в тежко бреме.

Съучениците му го дразнят и му се подиграват заради известните стихотворения и истории, свързани с неговото име. Вместо да се радва на литературната си слава, Кристофър започва да я възприема като нещо, от което няма измъкване. По-късно той ще отправи тежки думи към баща си, обвинявайки го, че е използвал детството и името му за собствената си литературна кариера. Отношенията им стават сложни. Кристофър пораства, участва във Втората световна война и впоследствие започва да търси собствен път, далеч от прочутото мече. Заедно със съпругата си Лесли открива книжарница в Дартмут, Девън. Той написва и автобиографични книги, в които се опитва да разкаже какво означава да живееш в сянката на един толкова обичан измислен герой.

Парадоксът е жесток: книжките, които носят радост на милиони деца, са сред причините за болезненото порастване на детето, от което са се родили.

Славата на Пух се оказва двуостър подарък и за самия писател, татко му.

Преди да създаде мечето, Алън Александър Милн е утвърден автор на пиеси, романи, хумористични разкази и статии. Той е служил по време на Първата световна война и познава жестокостта на конфликта, който променя цяла Европа. Светът на Мечо Пух, лишен от насилие и големи трагедии, се появява в общество, което отчаяно се нуждае от спокойствие и невинност. Но огромният успех на детските книги постепенно засенчва останалото му творчество. Критиците и читателите все по-трудно го приемат като сериозен драматург или романист. Каквото и да напише, той остава човекът, създал Пух.

Как Мечо Пух става холивудска знаменитост

През 30-те години на ХХ век Мечо Пух вече е истинска литературна звезда. Книгите се продават в огромни тиражи, появяват се играчки, рекламни продукти и нови издания. Американският продуцент Стивън Слесинджър придобива права за търговското използване на героя и започва да развива неговата популярност отвъд страниците на книгите. Именно в ранните американски изображения се появява една от най-разпознаваемите подробности във външния вид на Пух-червената дрешка. В оригиналните рисунки на Шепърд мечокът обикновено няма такава. Днес обаче е почти невъзможно да си го представим без червената блузка и закръгленото коремче. Следващата голяма промяна идва с Уолт Дисни. През 1961 г. неговото студио получава права за филмови адаптации и започва да подготвя анимационен проект.

Дисни вярва, че героят има огромен потенциал, но се опасява, че типично британският хумор на Милн може да се окаже непознат за част от американските зрители. Затова вместо веднага да направи пълнометражен филм, решава първо да представи Пух в по-кратка анимация. През 1966 г. излиза „Мечо Пух и меденото дърво“ (Winnie the Pooh and the Honey Tree).

Публиката вижда един по-закръглен, по-цветен и по-непосредствен герой.

Анимацията запазва духа на приказките, но добавя характерния стил на студиото. Година по-късно Уолт Дисни вече не е сред живите, но проектът продължава. През 1968 г. излиза „Мечо Пух и ветровитият ден“ (Winnie the Pooh and the Blustery Day). Този филм представя Тигъра и странните фантастични същества, които обитават кошмарите на Пух. През 1969 г. анимацията печели „Оскар“ за най-добър късометражен анимационен филм. През 1974 г. идва „Мечо Пух и Тигъра“ (Winnie the Pooh and Tigger Too!). Трите истории са обединени през 1977 г. в първия пълнометражен анимационен филм за героя – „Многото приключения на Мечо Пух“.

Два различни Мечо Пух – американският и съветският

Още по-любопитно е, че докато Дисни превръща мечока в холивудска знаменитост, в Съветския съюз се появява съвсем различен Пух. През 1969 г. режисьорът Фьодор Хитрук създава анимационния филм „Вини-Пух“ за студиото „Союзмультфильм“. Той няма почти нищо общо с пухкавия жълт мечок на Дисни. Съветският Пух е нисък, кръгъл, кафяв и малко тромав, но притежава удивително остроумие. Неговият приятел Прасчо е дребен, смешен и винаги готов да го следва. Мечокът непрекъснато измисля странни песни и разсъждава на глас. За разлика от американската версия в тези филми изобщо не се появява Кристофър Робин. Хитрук решава да остави животните сами да се справят със своите проблеми. Пух е озвучен от великия актьор Евгений Леонов. За да получи гласът му подходящо звучене, звукозаписът е ускорен. Получава се една от най-разпознаваемите анимационни интонации в Източна Европа.

След първия филм излизат още два – „Вини-Пух отива на гости“ през 1971 г. и „Вини-Пух и ден на грижи“ през 1972 г.

Истинските играчки предизвикват спор между две държави

Докато анимационният Пух обикаля света, оригиналните плюшени играчки преживяват собствено приключение. През 1947 г. мечокът, Прасчо, Йори, Тигъра и Кенга заминават за САЩ по инициатива на американския издател.

Първоначално пътуването е свързано с популяризирането на книгите, но играчките остават в Америка. През 1987 г. те са дарени на Нюйоркската обществена библиотека, където се съхраняват и днес. Там посетителите могат да видят истинското мече на Кристофър Робин, макар то да изглежда доста по-различно от знаменития си анимационен двойник. Има обаче един отсъстващ герой. Малкият Ру не е сред играчките в библиотеката. Според сведенията на институцията той е бил изгубен в ябълкова градина през 30-те години на ХХ век. В края на миналия век британски политик повдига въпроса дали знаменитите играчки не трябва да бъдат върнати в родината им. Случаят получава международно внимание, но в крайна сметка те остават в Ню Йорк.

Библиотеката се грижи за тях като за безценни литературни реликви. През годините плюшените герои са подложени на реставрация – укрепват се шевове, поправят се износени части и се полагат специални грижи за крехките им материали. Днес петте играчки са част от постоянна изложба на съкровищата на Нюйоркската обществена библиотека.

Мечо Пух като древен римлянин- проговори и на латински

Световната популярност на книгите води до още една любопитна история.

През 1958 г. излиза латинският превод Winnie ille Pu, създаден от Александър Ленард. Той се превръща в необикновен издателски успех. Книгата достига до списъка с бестселъри на „Ню Йорк Таймс“, което е изключително рядко постижение за произведение на латински. Идеята звучи почти като шега.

Мечок, който не може да устои на буркан мед, започва да разсъждава на езика на древните римляни. Но преводът е още едно доказателство за удивителната универсалност на историите. Те могат да бъдат пренесени в различни епохи и култури, без да изгубят основното си очарование.

През 2026 г. издателите отбелязват вековния юбилей с нови издания, специални проекти и събития, а Нюйоркската библиотека отново поставя в центъра на вниманието оригиналните играчки.

Защо го обичаме толкова много?

Може би най-голямата тайна на Мечо Пух е, че той не се стреми да бъде велик.

Не иска да управлява гората, да побеждава врагове или да открива нови светове. Иска да има мед, да срещне приятел и да прекара един хубав ден.

Понякога допуска грешки, понякога се обърква, понякога не разбира и най-простите обяснения. Но никога не губи способността си да се радва на малките неща. Сред крилатите му лафове са: „О, беля, беля“, „Колкото повече, толкова повече“, „Всъщност всички са добри. Поне аз така мисля. Макар че може и да греша“, „Никой не може да остане тъжен, ако получи балон“, Защото аз съм едно мече с много малко мозък, а дългите думи ме объркват.“.

Кралица Елизабет Втора е героиня в нова книга за Мечо Пух

Кралицата влезе в нова книга за 90-ия рожден ден на Мечо Пух. Тя е нарисувана с червено палто и характерните ѝ черни ръкавици и чанта, докато слуша как Мечо Пух ѝ рецитира стихотворение, след като случайно се срещат пред двореца. Принц Джордж също се появява. Без да е назован по име, той е описан като малко момченце, което тича зад кралицата. На илюстрацията той се разпознава лесно. Прасчо му подарява балон, а той погалва Прасчо по главата и почесва Мечо Пух зад ушите. Книжката е издадена специално, за да бъде отбелязан 90-ия рожден ден на кралица Елизабет Втора и на Мечо Пух. Британският кралски монетен двор съвместно с „Дисни“ пусна поредна колекционерска монета от серията „Мечо Пух и приятели“ през 2020 г. Монетата с номинал 50 пенса е с лика на Прасчо. Това е третата монета от колекционерската серия-предишните са с ликовете на Мечо Пух и Кристофър Робин.