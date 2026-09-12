Всичко за Мечо Пух

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Мечо Пух празнува рожден ден

Мечо Пух празнува рожден ден

Ето пет любопитни факта за любимеца на поколения читатели Мечо Пух, който днес става на 93 години. Да си спомним за забавното произведение на А. А. Ми...

06 октомври | 11:59
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Кой кой е в книгите

Кой кой е в книгите

За да се превърнат книгите в истински шедьоври и да се четат дълго време след издаването им, трябва в тях да има герои, към които не можеш да останеш...

20 август | 11:35
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Мечо Пух става на 90 г.

Мечо Пух става на 90 г.

Първата книга за прочутият герой на А. А. Милн е публикувана през октомври 1926 г. Един от най-популярните приказни герои и любимец на цели поколения...

26 май | 18:57
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