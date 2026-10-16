Чудо в космоса. Зелена звезда

Астрономи за първи път идентифицираха зелена звезда - плътен звезден остатък, известен като „бяло джудже“, съобщи Ройтерс. Космическият обект е придобил призрачен жълто-зелен оттенък, след като е погълнал скални отломки от планети, които някога са обикаляли около него.

Цветът на една звезда обикновено се определя от нейната температура. По-хладните звезди изглеждат оранжеви, Слънцето и подобните на него звезди са бели, а най-горещите - бледосини.

При белите джуджета ситуацията е различна, отбелязва Ройтерс. Те са остатъчното ядро ​​на звезда с ниска или средна маса, която е изчерпала ядреното си гориво и е изхвърлила външните си слоеве. Повечето бели джуджета имат цветове, подобни на тези на другите звезди, като средният им цвят е бял. С течение на времето обаче промени в химичния им състав могат да доведат до появата на по-редки нюанси.

Новооткритата зелена звезда, наречена WD J1330+6435, е бяло джудже в галактиката Млечен път, разположено на около 280 светлинни години от Земята в съзвездието Дракон. Една светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година или 9,5 трилиона километра.