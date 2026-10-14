Кандидат президент изпадна в ужас и взе да се заканва

Смъртоносни дронове прелитат не само над Черно море - гадните машинки вече се навъртат и около къщата на една от най-колоритните кандидат-президентки - фолк фурията Ваня Великова. За опасността над дома й алармира самата тя с публикация във фейсбук.

Ето какво съобщи притеснената Ваня Великова на своите фенове:

"Снощи, тъкмо си лягах след участие, когато над къщата ми в Габрово се появи дрон! Как не ви е срам? Домът ми не е снимачна площадка!

Това, че съм певица и кандидат за президент, не означава, че нямам право на личен живот. Искам спокойствие за себе си и близките си!

Взела съм мерки. Следващия път лично ще го сваля! Уважавайте личното ми пространство!

А на всички, които ме подкрепят — обичам ви и ви благодаря от сърце! Вашата обич ми дава сили да продължавам напред!".

Феновете й обаче изглежда не се стреснаха от нейния пост, а типично по български взеха да й търсят кусурите - защо имала бримка на чорапогащника:

"Срамота е "звезда" от Вашият ранг да ходи със скъсан чорапогащник. Обърнете си най-накрая внимание и изчезнете от всяко социално и антисоциално пространство поне за следващите 50 години! Благодаря Ви!", нахока я Nikolai Sharckov.