Слагат край на една традиция! Искат нов начин за отчитане на времето

Светът може да се сбогува с една малка, но важна част от досегашната система за отчитане на времето. Международните експерти се готвят да гласуват предложение за премахване на т.нар. „допълнителна секунда“ – корекция, която от десетилетия поддържа връзката между атомните часовници и въртенето на Земята.

Решението е от ключово значение за съвременните технологии, тъй като прецизното измерване на времето е в основата на телекомуникациите, електроенергийните мрежи, компютърните системи и сателитната навигация, съобщава CNN.

От 1972 г. насам допълнителната секунда е добавяна към световното време 27 пъти. Тя компенсира разликата между астрономическото време, свързано с въртенето на планетата, и Координираното универсално време (UTC), което се определя с помощта на изключително прецизни атомни часовници.

Проблемът е, че Земята не се върти с постоянна скорост. Въртенето ѝ се влияе от гравитационното притегляне на Луната, процеси във вътрешността на планетата и движението на водата и леда по повърхността. Топенето на полярните ледени шапки също оказва влияние върху тези процеси.

Така планетата се оказва несъвършен часовник в сравнение с атомните устройства, които измерват времето чрез естествените вибрации на атомите.

Секунда, която срива системи

За повечето хора допълнителната секунда остава незабележима. За технологичната инфраструктура обаче тя може да се окаже сериозно изпитание.

Корекцията се въвежда на нередовни интервали и се обявява само шест месеца предварително. Това затруднява подготовката на операторите на сървъри, финансовите платформи за високочестотна търговия и други системи, които разчитат на безупречна синхронизация.

През 2012 г. добавянето на допълнителна секунда доведе до сривове в Reddit и LinkedIn и засегна системата за резервации на авиокомпанията Qantas. При последната подобна корекция в края на 2016 г. клиенти на доставчика на облачни услуги Cloudflare също изпитаха временни прекъсвания и забавяния.

Големи технологични компании, сред които Meta, настояват за премахване на практиката, която определят като значителен източник на технически проблеми.

Решаващ вот във Версай

Предложението ще бъде разгледано от Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), което определя международните стандарти за измерване. Представители на 69 държави членки се събират във Версай, близо до Париж, за да гласуват резолюция за постепенно прекратяване на добавянето на допълнителни секунди.

Ако бъде одобрена, мярката трябва да влезе в сила през май 2027 г., обяснява Патриция Тавела, директор на отдела за време в организацията.

Когато атомното време е въведено, запазването на връзката с астрономическото отчитане е било необходимо за навигацията. С развитието на GPS и съвременните сателитни системи тази зависимост постепенно отслабва.

Дискусиите за премахване на допълнителната секунда продължават повече от две десетилетия. През 2022 г. държавите членки подкрепиха план за постепенното ѝ премахване до 2035 г.

Сред противниците на промяната в миналото са Русия и Великобритания. Руската позиция е свързана с навигационната система GLONASS, която използва допълнителни секунди, за разлика от американската GPS и европейската „Галилео“. Великобритания пък дълго време защитава традиционната роля на Гринуич в световното отчитане на времето.

Ще се наложи ли да извадим секунда?

Дебатът придобива нова спешност заради необичайна промяна в поведението на планетата. Въпреки че в дългосрочен план въртенето на Земята се забавя, в краткосрочен период то показва тенденция към ускоряване.

Това може да наложи безпрецедентна стъпка – вместо да се добави секунда към световното време, една секунда да бъде извадена. Подобна корекция, известна като „отрицателна допълнителна секунда“, никога досега не е прилагана.

Според доклад от 2025 г. на Международната служба за въртенето на Земята и референтните системи вероятността да се стигне до подобна необходимост ще нараства през следващите години, като може да достигне 30% до 2035 г., посочват от BIPM.

Експертите предупреждават, че подобна промяна може да създаде сериозни затруднения. Според международната организация операторите на критична инфраструктура до голяма степен не са подготвени за изваждане на секунда от времевата скала.

Подготовката би изисквала значителни финансови инвестиции, сравними с усилията на технологичния сектор за справяне с т.нар. „проблем Y2K“ – опасенията, че в края на 1999 г. компютърни системи ще отчитат неправилно датите след настъпването на 2000 г.

Не всички учени обаче смятат, че премахването на допълнителната секунда е необходимо. Марек Зиебарт, професор по космическа геодезия в Университетския колеж в Лондон, смята, че техническите трудности са преувеличени и че е важно световното време да остане свързано с въртенето на Земята.

Според него промяната също ще наложи сериозни усилия, тъй като софтуерът и системите, които използват сегашната времева скала, ще трябва да бъдат проверени и адаптирани.

Един час разлика след 3000 години?

Предложението на BIPM предвижда атомното време постепенно да се отдели от астрономическото, без повече да се добавят или изваждат отделни секунди. Разликата между двете системи обаче няма да може да надхвърля 3600 секунди – точно един час.

Според Патриция Тавела ще са необходими повече от 3000 години, за да се натрупа подобно разминаване.

Това на практика прехвърля решението към бъдещите поколения. Луиз Девой, старши куратор на Кралската обсерватория в Гринуич, отбелязва, че тогава може да се наложи въвеждането на своеобразен „допълнителен час“.

Днес нулевият меридиан в Гринуич продължава да напомня за историческата връзка между движението на Земята и измерването на времето. Ако предложението бъде прието, тази връзка постепенно ще отслабне, а атомните часовници ще получат още по-голяма независимост от естествения ритъм на планетата.

Възможно е след хилядолетия днешните високоточни часовници, които измерват вибрациите на цезиевите атоми, да изглеждат толкова остарели, колкото слънчевите часовници, използвани от хората преди векове.