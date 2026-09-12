Дунав остава опасно нисък. Ограниченията за корабите са в сила
Край Русе реката е на минус 104 сантиметра и се очаква нов спад през следващите два дни
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Край Русе реката е на минус 104 сантиметра и се очаква нов спад през следващите два дни
Изцяло нова концепция предложиха руски и португалски изследователи
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Той е отправил питане до кмета Фандъкова за ефективността на всички 22 мерещи станции
50 учени тръгват към най-високият връх на планетата
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Мерят температурата на участници в събития, на които присъства президентът
Стара Загора. Мобилна измервателна екостанция към регионалната лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда в Стара Загора ще следи качеството...
Кърджали. Асоциацията на децата с диабет и Регионалната здравна инспекция в Кърджали организират безплатно измерване на кръвната захар на кърджалийци...
Бургас. Пожар горя в „Лукойл Нефтохим". Три специализирани автомобила потушиха пламъците в производство „ксилоли". Инцидентът е станал около 11 часа...
Хасково. Хасковлии премериха размера си по сянката си и разбраха, че в най-дългия ден на годината – 21-юни, са най-къси спрямо слънчевото си отражение...