Дунав остава опасно нисък. Ограниченията за корабите са в сила

Нивото на Дунав в българския участък остава изключително ниско, като през последното денонощие са отчетени само минимални колебания. Край Русе реката е на минус 104 сантиметра спрямо условната кота нула, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, цитирани от БТА. Прогнозата е през следващите два дни нивото да спадне с още около 5 сантиметра.

При Силистра е отчетено покачване с 2 сантиметра, докато край Русе няма промяна. При Лом нивото е спаднало с 3 сантиметра, при Свищов и Оряхово - с по 2 сантиметра, а при Никопол и Ново село - с по 1 сантиметър.

Хидроложката обстановка продължава да бъде усложнена. В сила са всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

По данни на дирекция „Речен надзор“ в Русе през последните 24 часа няма кораби, заседнали във или извън корабоплавателния път.