От 20 години до живот зад решетките. Тежък обрат по делото „Трапезица“

Доживотен затвор при първоначален специален режим постанови Апелативният съд в Бургас за сирийския гражданин Омар Аднан, причинил катастрофата на кръстовище „Трапезица“, при която загинаха двамата бургаски полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев. Така втората инстанция увеличава значително присъдата от 20 години лишаване от свобода, наложена от първия съд.

Магистратите приемат, че случилото се не е резултат от единична грешка зад волана, а от продължително и изключително опасно поведение. Решението все още не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд.

Отказвал да спре и продължил към Бургас

Трагедията се разигра на 25 август 2022 г. Омар Аднан управлявал автобус с 47 пътници и многократно отказал да се подчини на полицейските сигнали за спиране. При навлизането в Бургас той достигнал кръстовището „Трапезица“ със скорост около 78 км/ч.

Там автобусът се врязал в патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. В него били полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев, които участвали в операцията по спирането на превозното средство. Двамата загинали при удара.

Съдът видя продължително опасно поведение

Апелативните съдии подчертават, че преди фаталния сблъсък поведението на водача е било поредица от съзнателни действия. Той не само отказвал да спре, но продължил да се движи с висока скорост и възпрепятствал полицейските автомобили, които се опитвали да го изпреварят и принудят да прекрати движението.

Магистратите са отчели и обстоятелството, че Аднан е бил неправоспособен. След първоначалния удар не последвала спирачна реакция, а след катастрофата бил направен и опит за бягство. Именно съвкупността от тези действия е сред основанията съдът да прецени случая като особено тежък.

47 души също са били поставени в опасност

В автобуса са пътували 47 души, сред които жени и деца. Част от тях се намирали на пода и между седалките, без възможност да бъдат обезопасени, което допълнително е увеличавало опасността при движението с висока скорост и опитите за избягване на полицейския контрол.

Риск е бил създаден и за останалите участници в движението. Апелативният съд взема предвид именно широкия кръг хора, чиито живот и здраве са били поставени в непосредствена опасност по време на преследването.

Смъртта е причинена при евентуален умисъл

Ключов момент в решението е правната оценка на поведението на подсъдимия. Апелативните магистрати приемат, че смъртта на двамата полицаи е причинена умишлено при евентуален умисъл - тоест водачът е съзнавал възможността действията му да доведат до смърт и въпреки това е продължил.

Съдът намира, че първоначално наложените 20 години затвор не съответстват на тежестта на престъплението и на всички установени обстоятелства. Затова наказанието е заменено с доживотен затвор при първоначален специален режим.