Шефът на Гранична полиция разкри трагедията след мелето в Бургас
Цялата ситуация се е разиграла за около 34 минути, каза Антон Златанов
Това е ежедневие. Случва се всеки ден и всеки нощ да залавяме бус с мигранти, казва шефът на Граничн...
Нови вълни мигранти и битка по границите на страната наблюдават от Гранична полиция
След инцидента снощи водачът избяга, като скочи в движение от превозното средство
Той е бил шофьор на бус, превозвал 24 нелегални мигранти, но успял да избяга
Сред заловените са иракчанин, кандидат за бежанец, и сириец с хуманитарен статут
Той увери, че има голяма промяна в отношението към мигрантите
Очаква се още днес да бъде гледана мярката за неотклонение на задържаните лица
Безпочвени са критиките, че благодарение на по-големите усилия на Румъния - и България ще бъде приет...
Освен това те ще наложат по-строги мерки спрямо имиграцията
Микробус самокатастрофира при гонка, а вътре бяха открити 26 мигранти
Основният проблем на европейските страни е репатрирането на тези мигранти, които не са получили разр...
Колата е била пълна с нелегални мигранти
Шофьорът е български гражданин, а обвинението е за каналджийство
За спада в мигрантския поток ключов фактор е Турция
Микробусът катастрофирал и шофьорът загинал на място
Като брой участници е най-голямата и е транснационална
Полицаите са успели да заловят няколко души
Става въпрос за изключително активна организирана престъпна група
Десетима са задържаните, а едно лице е под „домашен арест“