Нощен екшън в София! Ченгета подгониха трафиканти и...

Нелегални мигранти са били преследвани от полиция в района на пътен възел „Ботевградско шосе“ в София. Това съобщава БЛИЦ като цитира очевидци.

Униформените са гонили микробус, който е спрял в района, а мигрантите се се разбягали. Това се е случило около полунощ.

Полицаите са успели да заловят няколко души. Пътуващи в преминаващ автомобил са видели служители на реда, които водят закопчани с белезници хора.

Към момента няма официална информация за този случай.

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