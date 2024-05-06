Крими

Нощен екшън в София! Ченгета подгониха трафиканти и...

Полицаите са успели да заловят няколко души

Нощен екшън в София! Ченгета подгониха трафиканти и... | StandartNews.com

Източник: МВР, архив

06 май 24 | 10:06
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Иван Ангелов

Нелегални мигранти са били преследвани от полиция в района на пътен възел „Ботевградско шосе“ в София. Това съобщава БЛИЦ като цитира очевидци.

Униформените са гонили микробус, който е спрял в района, а мигрантите се се разбягали. Това се е случило около полунощ.

Полицаите са успели да заловят няколко души. Пътуващи в преминаващ автомобил са видели служители на реда, които водят закопчани с белезници хора.

Към момента няма официална информация за този случай.

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Автор Иван Ангелов

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