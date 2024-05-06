Нощен екшън в София! Ченгета подгониха трафиканти и...

Нелегални мигранти са били преследвани от полиция в района на пътен възел „Ботевградско шосе“ в София. Това съобщава БЛИЦ като цитира очевидци.
Униформените са гонили микробус, който е спрял в района, а мигрантите се се разбягали. Това се е случило около полунощ.
Полицаите са успели да заловят няколко души. Пътуващи в преминаващ автомобил са видели служители на реда, които водят закопчани с белезници хора.
Към момента няма официална информация за този случай.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com