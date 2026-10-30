Полицията удари Хасковско. Фентанил, марихуана и 13 арестувани

Мащабна полицейска операция в Хасковска област завърши с 13 задържани за наркотици и разкриване на редица други нарушения. Сред най-сериозните находки е опасният синтетичен опиоид фентанил, открит в търговски обект в квартал „Република“. Полицаите попаднали още на марихуана, контрабанден алкохол и стоки с незаконно използвани търговски марки.

Фентанил в магазин, марихуана и 13 задържани

В специализираната операция са участвали служители на криминална, икономическа и охранителна полиция, както и сили на Зоналното жандармерийско управление.

При проверките са открити различни наркотични вещества, включително фентанил в търговски обект в хасковския квартал „Република“. Марихуана и контрабандни стоки са намерени и в други населени места в областта.

По данни на Областната дирекция на МВР са образувани три досъдебни и пет бързи производства. Задържаните са общо 13 души.

160 литра алкохол и фалшиви маркови дрехи

Проверките обхванали 96 търговски обекта, заложни къщи, валутни бюра и дружества за бързи кредити.

В магазин на улица „Христо Данов“ в Димитровград полицаите открили 75 текстилни артикула с лога на защитени търговски марки, за които са установени нарушения.

Друга находка очаквала униформените в село Долно Белево. В стопанска постройка в частен двор била открита дестилационна система заедно със 160 литра етилов алкохол. Собственикът не представил документи за платен акциз.

Близо 2900 автомобила под полицейска проверка

Мащабът на операцията личи и от общия брой на извършените проверки. Полицаите са проверили 2384 души и 2875 моторни превозни средства.

Установени са и множество нарушения на Закона за движението по пътищата. Съставени са 68 акта и 574 фиша, а на водачи са връчени още 56 електронни фиша.