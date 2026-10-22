Полицейска акция разкри тайник с дрога в Ахелой. Трима задържани

Трима криминално проявени мъже са задържани при специализирана полицейска операция в Поморие и Ахелой, при която са открити наркотици, голямо количество опаковки и електронни везни. Най-сериозната находка е в жилище в Ахелой, където полицаите попаднали на амфетамин, метамфетамин, канабис и 90 грама вещество с все още неизяснен състав. Акцията е била насочена срещу разпространението на наркотици, битовата престъпност и престъпленията против политическите права на гражданите. При проверките са разкрити и две кражби в Поморие, съобщи БНТ, позовавайки се на Областната дирекция на МВР в Бургас.

430 пликчета и 57 кутийки в жилище

При претърсване на частен дом в Ахелой, обитаван от 24-годишен бургазлия, служителите на реда открили няколко вида наркотични вещества. Иззети са 4 грама амфетамин, 2 грама метамфетамин и общо 3 грама канабис, част от който бил разпределен в две саморъчно свити цигари.

Особено внимание привлекли още 90 грама бяло кристалообразно вещество. Точният му състав предстои да бъде установен чрез експертиза. Полицаите намерили и три кутии с остатъци от подобно вещество.

В жилището били открити две електронни везни, 430 празни полиетиленови пликчета и 57 прозрачни пластмасови кутийки. Предметите са иззети при полицейските действия, а по случая е образувано бързо производство.

Разкриха и две кражби в Поморие

В хода на същата операция криминалистите установили извършителите на две отделни кражби, станали на 20 октомври в Поморие.

Единият задържан е 24-годишен местен жител, за когото полицията установила, че е откраднал седалката на велосипед, собственост на 40-годишна жена. При другия случай е установен 33-годишен помориец, отнел велосипед на 52-годишен мъж.

Откраднатото колело е намерено и иззето от полицейските служители. За двете кражби са образувани преписки, като работата по случаите продължава.

Акцията обхвана и престъпленията срещу изборните права

От полицията уточняват, че специализираната операция е имала няколко направления. Освен противодействие на наркотиците и разкриване на битови престъпления, проверките са били насочени и към предотвратяване на нарушения на политическите права на гражданите.

В обявените резултати не се съобщава за установени престъпления, свързани с изборните права. Потвърдените до момента резултати са тримата задържани криминално проявени мъже, иззетите вещества и принадлежности и разкриването на двете кражби.