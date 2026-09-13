Дунав губи още сантиметри, корабоплаването остава под натиск
Няма нови заседнали съдове, но хидроложката обстановка по българския участък продължава да бъде усложнена
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Няма нови заседнали съдове, но хидроложката обстановка по българския участък продължава да бъде усложнена
Няма нови заседнали кораби, но ниските води продължават да затрудняват движението по реката
Нивата се колебаят минимално, но ограниченията за газенето на плавателните съдове остават в сила
Край Русе реката е на минус 104 сантиметра и се очаква нов спад през следващите два дни
При Русе водният стоеж остава на минус 127 сантиметра, а ограниченията за газенето са в сила по целия български участък
Най-голямото повишение е край Лом, докато ограниченията за газенето на корабите продължават по целия български участък
Русе. С 31 см. се е повишило нивото на река Дунав при Русе за последните 24 часа. Това се посочва на интернет страницата на Агенция за проучване и под...