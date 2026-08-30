Малко повече вода в Дунав, но режимът за плавателните съдове не пада

Ограниченията за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав остават в сила въпреки лекото повишение на нивото на реката. Най-голямо е покачването при Оряхово - с 6 сантиметра, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При Никопол нивото се е вдигнало с 4 сантиметра, при Лом и Свищов - с 3, при Ново село - с 2, а при Русе - с 1 сантиметър. Единствено в района на Силистра е отчетено минимално понижение.

Въпреки това водните стоежи остават ниски и хидроложката обстановка продължава да е усложнена. Към 30 август при Русе е отчетен воден стоеж от минус 127 сантиметра спрямо условната кота нула, при Силистра - минус 116, при Оряхово - минус 98, при Свищов - минус 67, при Ново село - минус 57, а при Никопол и Лом - минус 14 сантиметра.

От дирекция „Речен надзор“ уточняват, че през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове нито в корабоплавателния път, нито извън него. Ограниченията обаче остават заради продължаващите ниски води и необходимостта корабите да се съобразяват с безопасната дълбочина по маршрута си.