Пет сантиметра надежда за Дунав, но пристанището в Лом остава празно

Дунав при Лом се е покачил с 5 см за последното денонощие, след като само преди два дни достигна исторически минимум. Днес нивото е минус 28 сантиметра спрямо приетата нулева кота. Подобрението обаче все още не е достатъчно за нормализиране на корабоплаването - на пристанището в Лом не пристигат кораби за разтоварване заради плитчините. Близо до входа му над водата се е показал и продълговат остров.

На 26 август Дунав при Лом падна до минус 38 сантиметра - най-ниското ниво в историята на измерванията в града. Така беше подобрен с цели 48 сантиметра предишният минимум от плюс 10 сантиметра, регистриран на 6 септември 2003 г.

Контрастът с рекордно високите води е огромен. През април 2006 г. Дунав при Лом достига 978 сантиметра и залива части от Дунавския парк. Тогава временни диги предотвратяват наводнение, а по-късно е изградена постоянна защитна стена, проектирана да пази града при нива до 10 метра.

През последните две десетилетия при Лом не са регистрирани критично високи води, а в момента стрелите на пристанищните кранове са обърнати към сушата заради липсата на кораби за разтоварване.