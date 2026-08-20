Първият бюджет в евро пренарежда плановете на Русе

Община Русе представи първия си бюджет, изготвен в евро - финансова рамка от 155 396 368 евро с преходния остатък, или с 2,5% повече спрямо първоначално заложеното за 2025 г. От сумата 140 495 284 евро са предназначени за текущи дейности, а 14 901 084 евро - за капиталовата програма. През 2026 г. инвестиционната програма включва повече от 270 обекта, без проектите с европейско финансиране. Проектът беше представен от кмета Пенчо Милков на обществено обсъждане в зала "Св. Георги" в сградата на местната администрация.

Стабилност и инвестиции

В обсъждането участваха заместник-кметовете Златомира Стефанова, Здравка Великова, Димитър Недев, Никола Лазаров и Борислав Рачев, председателят на Общинския съвет в Русе акад. Христо Белоев, директорът на дирекция "Финансово-стопански дейности" Емилия Пенева, началникът на отдел "Бюджет" Йоана Джамбазова, представители на общинската администрация, общински съветници и граждани.

Представяйки основните параметри, Милков подчерта, че проектът е насочен към качеството на живот, финансовата стабилност и балансираното развитие на града и малките населени места.

"Бюджетът е структуриран така, че да гарантира устойчивото предоставяне на публичните услуги, осигуряването на ресурс за инвестиции и изпълнението на ключови за Русе проекти. Сред водещите акценти са подобряването на техническата и социалната инфраструктура, грижата за уязвимите групи, подкрепата за културата и спорта и успешното приключване на 18 проекта по Плана за възстановяване и устойчивост", заяви Милков.

Над 270 обекта в инвестиционната програма

Сред предвидените обекти са благоустрояването на общински терен между ул. "Цариград", механа "Русе", гаражите и блоковете "Мургаш" и "Георги Димитров"; основен ремонт на читалище "Васил Левски", включително мерки за енергийна ефективност и нова ограда; изграждане на водопровод по бул. "Гоце Делчев" от ул. "Генерал Кутузов" до паметника "Русофили"; нова детска ясла и Дневен център за стари хора.

В програмата влизат още зони за паркиране по ул. "Киев"; ремонт и благоустрояване на гребната база в Николово; аварийно укрепване и възстановяване на короната на язовирната стена в Николово и на част от общинския път; мерки за енергийна ефективност на ДГ "Зора"; нова детска площадка в Парка на младежта за деца от 3 до 12 години и облагородяване на входното пространство на ж.к. "Чародейка - Г-Юг".

Милков посочи още основния ремонт на стадион "Локомотив" и залата за борба, изграждането на довеждащ водопровод и автоматизирана поливна система по крайбрежната ивица и на фонтан пред сградата на Общината. Предвидени са асансьор и платформа за достъпна среда в бившия Техникум по зърнопреработване, ремонт на фасадите и покрива на общинската сграда на ул. "Цариброд" №3, слънцезащитни съоръжения над детските площадки на площадите "Батенберг" и "Дунав", автоматична поливна система за тенис кортовете, рампи за достъпна среда и ново улично осветление по ул. "Прага" и ул. "Орлово гнездо".

"Бюджетът има и друга важна характеристика - той е инвестиционен", заяви Милков. През 2026 г. Общината изпълнява 41 проекта с европейско финансиране на обща стойност над 36 млн. евро.

Повече средства за малките населени места

Средства са предвидени и за конкретни обекти в кметствата. Финансирането за малките населени места се увеличава със 7%, като бюджетите им достигат 3,5 млн. евро, или 11% от местните приходи.

В плановете влизат благоустрояване и инфраструктурни дейности, изграждане на сгради с местно значение и закупуване на техника във всички кметства.

Над 16 млн. евро за чистота

Сред най-значимите разходи са тези за поддържането на чиста и добре подредена община. За дейност "Чистота" са планирани 16 259 880 евро, а за озеленяването чрез ОП "Паркстрой" - близо 553 779 евро. За ремонт на междублокови пространства и текущи аварийни ремонти на общинска собственост са отделени 2,2 млн. евро.

ОП "Комунални дейности" ще разполага с 22% повече средства за подобряване на инфраструктурата в Русе. Определен е ресурс и за станции за мониторинг на качеството на въздуха, дооборудване на измервателната система, разработване на програма за качеството на атмосферния въздух, рециклиране на строителни и текстилни отпадъци и информационни кампании за правилното управление на отпадъците.

Образованието получава над 56 млн. евро

Образованието остава сред най-големите бюджетни функции с 56 185 668 евро. Осигурен е допълнителен общински ресурс за ремонт и оборудване на класни стаи за преминаването към едносменен режим на обучение в СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", за ремонт на покрива в ОУ "Васил Априлов" в Хотанца, за ремонт на покрив и топлопровод в ОУ "Олимпи Панов", за допълнителни санитарни помещения в ОУ "Отец Паисий", за оборудване и обзавеждане на новопостроения корпус в СУ "Васил Левски" и за подпрограма "Модернизация на учебния процес".

Планирани са още ремонти на отоплителната инсталация в ДГ "Синчец" в Средна кула, на покривите на сграда А на ДГ "Детелина" и на ДГ "Снежанка", както и оборудване на новопостроения филиал на ДГ "Радост". В сравнение с 2025 г. са осигурени двойно повече общински средства за текущи дейности в образованието, свързани с ремонти и оборудване в училища и детски градини.

Социалният ресурс расте с 9%

"Този бюджет е силен и с това, че запазва социалния ангажимент на общината", заяви Милков. Общинското финансиране за социалните дейности нараства с 9% през 2026 г., а ресурсът за домашния социален патронаж, който ще продължи да обслужва до 555 потребители, се увеличава с 12%. С 8% повече са средствата за ОП "Социални дейности и услуги", като е планирана подкрепа и за пенсионерските клубове и организациите на хора с увреждания.

Предвидени са средства за скрининг тестове в амбулаторни условия за диагностика на сънна апнея за граждани с постоянен адрес в община Русе. Ще има и медицински прегледи и диагностика на онкологични заболявания от специалисти на Комплексния онкологичен център - Русе за здравно неосигурени жени и жени с нисък социален статус, както и за многодетни майки на възраст от 30 до 50 години с постоянен адрес в общината.

Финансиране е осигурено и за профилактика на гръбначни изкривявания при ученици от I до V клас и медицински прегледи на спортуващи деца и ученици. Продължават програмите "Да опазим очите на децата", "Моите зъбки - здрави и бели" и "Асистирана репродукция".

В бюджета се запазва финансовото подпомагане на всяко новородено дете в община Русе, както и еднократната финансова помощ за граждани със здравословни и битови проблеми.

Повече пари за култура и спорт

Средствата за култура се увеличават с 11%, като допълнителният ресурс е насочен към юбилейното издание на Националната джаз среща и Културния календар, включително събитията в кметствата. Програма "Култура" остава на нивото от 2025 г., но с 9% се увеличават средствата за Клуба на дейците на културата и със 7,5% - за ремонти на читалищата.

За спорт са предвидени 637 978 евро, с 4% повече спрямо предходната година. Ще бъдат подпомогнати над 60 спортни клуба, ще се подобрява общинската спортна база и ще се подготвят проекти за ремонт на инсталациите в плувния басейн на СУ "Майор Атанас Узунов".

Предвижда се изграждане на спортни игрища в ж.к. "Здравец", ж.к. "Чародейка" и на ул. "Алея Еделвайс". Очаква се през 2026 г. да бъде оборудван и да започне работа Многофункционалният плувен комплекс в Парка на младежта.

Безплатният транспорт остава, идва и "Синя зона"

Запазват се безплатните пътувания във вътрешноградския транспорт за възрастни граждани, деца и ученици до 14 години. Продължава работата по поетапното въвеждане на "Синя зона" и по изграждането на "успокоени зони за движение" - Зона 30, които ще обхванат ул. "Юндола", ул. "Петрохан", ул. "Околчица", ул. "Чипровци", ул. "Тича" и други улици.

Изкуствен интелект влиза в общината

През 2026 г. ще бъдат въведени и нови технологии за комуникация с гражданите - AI чатбот в публичната част на сайта на общината и AI агент към системата за сигнали. По думите на Милков това е следваща стъпка към администрация, която трябва да бъде по-достъпна, по-бърза и по-удобна за хората.

"Бюджетът за 2026 година е бюджет на конкретните ангажименти. Той осигурява стабилност и дава възможност да инвестираме. Това е посоката, която предлагаме - стабилност, инвестиции и последователност", заяви Пенчо Милков.