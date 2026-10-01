Благотворителна инициатива в подкрепа на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Русокастро

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и по инициатива на Православното християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“ се организира благотворителна кампания в подкрепа на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Русокастро, община Камено, област Бургас.

С настъпването на есенно-зимния сезон домът се нуждае от мъжки дрехи, спално бельо, чаршафи, калъфки за възглавници и пликове за одеяла.

Даренията ще се събират в храм „Света Богородица“ в град Бургас, откъдето ще бъдат предоставени на нуждаещите се.

Организаторите отправят призив към всички хора с добри сърца да се включат в благотворителната инициатива и според възможностите си да окажат подкрепа.

Нека чрез делата на милосърдие и християнска любов засвидетелстваме своята съпричастност към ближните, помнейки Христовите слова: „Доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили“ (Мат. 25:40).