Международния ден на възрастните хора отпразнуваха членовете на Съюза на пенсионерите в Русе

Международният ден на възрастните хора беше отбелязан днес от членовете на Съюза на пенсионерите – Регион Русе с тържество в хотел „Рига“. В организацията членуват 23 пенсионерски клуба от областта, които развиват активна обществена и културна дейност.

Специален гост на събитието беше кметът на община Русе Пенчо Милков, който поздрави присъстващите и изрази своята признателност към поколенията, допринесли за развитието на града. „Днес празнуваме хората, които са изградили съвременен Русе с труда, знанията и всеотдайността си. Вие съхранихте традициите, възпитахте ценностите и предадохте на децата и внуците си най-важните уроци за честност, достойнство и човечност. Вашият житейски опит е безценен капитал за обществото ни и пример за всяко следващо поколение“, каза кметът.

Той подчерта, че възрастните хора заслужават уважение и реална подкрепа в ежедневието. „Силата на една общност се измерва по отношението към нейните възрастни хора. Затова наш ангажимент е да работим така, че всеки от вас да се чувства сигурен, уважаван и пълноценен участник в обществения живот. Русе няма да забравя хората, които са поставили основите на неговото развитие“, заяви още Милков. Кметът благодари на ръководството на Съюза на пенсионерите за последователните усилия в подкрепа на своите членове и за създаването на среда, която насърчава активния социален живот, приятелството и взаимната подкрепа.

Председателят на Съюза на пенсионерите – Регион Русе Мария Савова също поздрави присъстващите по повод празника и сподели, че най-голямото богатство на организацията са хората с техния опит, доброта и желание да бъдат полезни.

Изненада към присъстващите поднесоха талантите от Детска вокална група „Слънце“ към Общинския детски център за изкуство и култура с вокален педагог д-р Наталия Константинова, които поздравиха присъстващите със свои изпълнения.

Празничната програма продължи с изяви на самодейни състави към Съюза на пенсионерите, които представиха патриотични и фолклорни песни.