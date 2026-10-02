Инвестиция за десетки милиони евро позлатява ключов наш град

Над 60 млн. евро частна инвестиция преобрази една от най-емблематичните индустриални територии на Русе. „Булмаркет Груп“ официално откри Индустриален парк „ЛВЗ“, изграден върху терена на някогашния „Локомотивен и вагонен завод 1866“. Мястото, което преди няколко години е било в критично състояние, днес е модерен индустриален, железопътен и технологичен център, в който вече работят над 210 души.

176 декара индустрия се връщат към живот

Проектът обхваща 176 декара, като са реновирани сгради с обща разгъната застроена площ над 53 000 кв. м. Към инвестицията на „Булмаркет Груп“ от над 60 млн. евро се добавя и близо 17 млн. евро за нова техническа инфраструктура, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Изградени са 12 инфраструктурни обекта, сред които нова улична мрежа и паркинг, подобрен автомобилен достъп по бул. „Тутракан“, директна изходяща връзка към Дунав мост и рехабилитация на автомобилен надлез. До средата на следващата година трябва да бъде завършена и станция за миене и разгазяване на вагонцистерни, с което планираните дейности по проекта ще приключат.

Над 1000 вагона и 200 локомотива годишно

Сърцето на комплекса е модерният вагоностроителен, вагоноремонтен и локомотиворемонтен завод „ЛВЗ 1866“. Предприятието произвежда, ремонтира и модернизира товарни вагони и извършва поддръжка на дизелови и електрически локомотиви.

Капацитетът позволява годишно да бъдат обслужвани над 1000 вагона и 200 локомотива. Вече е започнало и производство на собствени вагони за превоз на горива. В индустриалния парк работят седем компании с общо над 210 служители.

Изпълнителният директор на холдинга Момчил Бояджиев посочи и стратегическото местоположение на Русе по т.нар. Среден коридор между Азия и Европа. Според компанията това създава сериозен потенциал за привличане на международни превозвачи и нови производства.

От руини до работещ завод

Новият индустриален парк връща към живот територия с история от 1866 г., когато в Русе е създадена работилница за обслужване на подвижния състав по първата железопътна линия в България Русе-Варна. През следващите десетилетия тя се превръща в един от водещите центрове на българската железопътна индустрия, в който в най-силните години работят хиляди души.

След продължителен упадък дейността на завода окончателно спира през 2013 г. Новата му история започва в края на 2020 г., когато „Булмаркет“ придобива терена и близо 50 сгради, намиращи се в критично състояние.

„Когато придобихме това място, тук бяха останали основно руини. Нашето решение беше да не го разрушаваме, а тухла по тухла и камък по камък да възродим завода, защото наследството има стойност, когато го съхраним и му дадем нов живот“, заяви основателят и собственик на „Булмаркет Груп“ Станко Станков. По думите му днес на мястото на пустеещата територия вече има работещо предприятие с бъдеще.

Историческата сграда от 1866 г. също ще бъде запазена. Плановете са тя да бъде превърната в изследователски и музеен център.

Русе затвърждава индустриалната си роля

Кметът на Русе Пенчо Милков определи възраждането на ЛВЗ като изключително важен момент за града и пример за успешно взаимодействие между бизнеса и местната власт. „Този модел на взаимодействие е прецедент за страната и показва как публичният и частният сектор могат да обединят усилията си за реализацията на значими инвестиции“, заяви той.

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов определи откриването на парка като ключово не само за Русе, но и за индустриалното развитие на цяла Северна България. „Тук се възражда легендарният локомотивен и вагонен завод и едновременно с това се изгражда модерен индустриален парк. Русе има всички предпоставки да бъде водещ индустриален център“, заяви Якимов.