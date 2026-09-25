Пенчо Милков: Връзките между България и Румъния могат да бъдат модел за успешно сътрудничество

Развитието на икономическите отношения между България и Румъния беше във фокуса на среща в посолството на Румъния в София с участието на кмета Пенчо Милков, като сред обсъдените теми беше и значението на Русе за тяхното задълбочаване. Поводът бе 14-ата годишнина от създаването на Двустранната търговска камара България–Румъния (BCCBR), която събра представители на дипломатическия корпус, държавната и местната власт и бизнеса. Заедно с кмета участва и Георги Стоилов, директор на дирекция в община Русе.

В приветствието си извънредният и пълномощен посланик на Румъния в България Н. Пр. Бръндуша Предеску акцентира върху близостта между двата народа и отношенията, изградени през годините. Тя открои значението на Дунав мост между Русе и Гюргево, познат като Моста на дружбата, за движението на хора и стоки и отбеляза ролята на Русе в двустранните контакти.

Пенчо Милков разговаря с румънския посланик и с председателя на Камарата Дору Драгомир за развитието на икономическите отношения и значението на Русе и Гюргево за търговския обмен. „България и Румъния могат да покажат как близостта между две държави се превръща в успешно сътрудничество с конкретни резултати. За Русе това има особено значение, защото отношенията с Румъния са част от ежедневието и развитието на града. Трябва да използваме географското си положение като реално предимство за икономиката и хората“, заяви Милков.

Върху практическите измерения на това партньорство се спря и заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров. Той подчерта необходимостта географското положение и общият потенциал да бъдат използвани по-активно за разширяване на търговските контакти, улесняване на придвижването и реализиране на общи проекти. „Дунав трябва да бъде естествена връзка между България и Румъния и да създава по-добри условия за хората и бизнеса“, заяви проф. Палигоров.

В този контекст беше представена и инициативата East Gate, която разглежда стратегическото положение на двете държави като източна врата на Европейския съюз. Акцент беше поставен върху транспортните коридори и ролята им за достъпа до европейските пазари. Сред участниците в срещата беше и народният представител от 19 МИР – Русе Атидже Алиева-Вели.

Двустранната търговска камара България–Румъния е създадена през 2012 г. и подпомага български и румънски компании при навлизането на съседния пазар и установяването на бизнес контакти.