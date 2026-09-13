Всичко за Празненства

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Видин отпразнува Цветница

Видин отпразнува Цветница

Видин отпразнува Цветница и 146-тата годишнина от създаването на местното читалище „Цвят". Стотици граждани се събраха в храма „Свети Димитър" за търж...

24 април | 13:22
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Сурва за здраве и берекет

Сурва за здраве и берекет

В Перник обичаят и костюмите се предават от дядо на внуче В 53 селища се маскират в нощта срещу 14 януари Хиляди артисти в невъобразими костюми напъ...

16 януари | 7:15
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500 тона заря за ЧНГ

500 тона заря за ЧНГ

500 тона заря и фойерверки ще осветят небето на България в новогодишната нощ. Хиляди българи пък ще излязат на площадите, за да се включат в празнични...

31 декември | 14:15
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