Чай с мечок промени представата за Елизабет ІІ

Кралицата слага край на дългогодишна мистерия

Падингтън от Перу превзе Бъкингамския дворец и сърцата на британците

Здравословни проблеми попречиха на Елизабет Втора да присъства на грандиозния концерт, с който звезди на световната музика я поздравиха за 70-годишния й юбилей на трона на Великобритания. Поне такава беше официалната версия. Цялата планета обаче онемя, когато на огромни видеостени в Лондон и по телевизиите навсякъде дамата монарх грейна в компанията на един приказен детски герой – мечока Падингтън. Шеговитата сценка трябваше да предизвика умиление и тя го постигна, но остана впечатлението, че може би Елизабет, от името на своите поданици, е искала да каже нещо повече на света.

Един мечок благодари на Нейно Величество

"Ваше Величество, мамо, вие бяхте с нас в трудните за нас времена. И ни сплотихте, за да честваме моментите на гордост, радост и щастие. Вие се срещахте с нас и говорихте с нас. Вие се смяхте и плачехте с нас и което е най-важно, вие бяхте тук за нас през тези 70 години. Вие посветихте целия си живот в служба на нас и вие продължавате да изпълнявате този свой ангажимент.

Ето защо сега ние сме тук." С тези думи престолонаследникът принц Чарлз се обърна към майка си и даде начало на поп-рок партито пред Бъкингамския дворец. И точно когато се очакваше да прозвучи отговорът на "мамо" видеостените изненадаха и Чарлз, и поданиците, и любопитните по цял свят.

Елизабет Втора се включи в купона с шеговито видео в приятна компания. В краткия видеоклип кралицата, известна с тънкото си чувство за хумор, пие чай с мечока Падингтън, превърнал се в икона на несръчността в детската британска литература.

"Честит юбилей, Мадам, и мерси за всичко", казва симпатичното животно на монарха. "Много мило", му отвръща тя. Падингтън сваля шапка и вади сандвич с любимия му портокалов мармалад. Елизабет бърка в дамската си чантичка и също измъква от там сандвич. „Винаги нося по един за всеки случай“, оправдава се мечокът. „Аз също“, признава Нейно Величество.

После кралицата започва да отмерва ритъма на супер популярната песен на групата Куин "We Will Rock You", почуквайки със сребърната си чаена лъжичка върху порцелановата чаша. И щеше да е хубаво, ако в чашата имаше чай, но палавият Падингтън го беше изпил направо от чайника…

Това шеговитото видео съвсем не беше случайно, а напомни за друг видеозапис, излъчен на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., в който Елизабет Втора се появи с филмовия герой Джеймс Бонд. Не просто се появи! Ролята й бе на едно от момичетата на Бонд, имаше сериозни пози, скачане с парашут и демонстрация на престижа, с който се ползва британският монарх.

Падингтън - любимец на британците, но не британец

Мечокът Падингтън е герой, създаден от писателя Майкъл Бонд в далечната 1958 година. Идеята за детска книжка, последвана от още няколко след нея, се появява когато в една вечер преди Коледа Бонд намира плюшено мече, изоставено на метростанция в Лондон и го занася у дома. Решава да го кръсти Падингтън, защото е открит на едноименната гара Падингтън в Лондон. Отдавна вече книгите за добрия, но малко наивен и разсеян мечок са много обичани, както от деца, така и от възрастни, десетки милиони са продадените книги по света.

Колко много британците обичат Падингтън стана ясно още през 1994 г., когато избраха точно тази плюшена играчка да е първия предмет преминал през отвора на прокопания тунел под Ламанша. След години телевизионни изяви, Падингтън стана герой и на две издания на пълнометражен филм през 2014 и 2017 г., а скоро се очаква да има и трета серия.

Твърде интересен факт е, че любимият на Острова мечок е пришълец, той е от Перу и рожденото му име е толкова трудно за произнасяне, че обикновено отказва да го споменава. Разбира се, има и недоволни от това, че като чужденец той не отговаря на представите на традиционалистите за британската култура. Падингтън не е истински лондончанин. Този мечок е от типа личности, които разговарят с хората в метрото. Кой прави така в наши дни? Падингтън иска всички футболни отбори да побеждават, но той не обича нито един отбор.

Красивата душа на сладкия мечок

Щом Падингтън е толкова харесван, то явно зад характера му, описан от автора Майкъл Бонд, се крият мъдрост и поуки, които го правят звезда и достоен партньор за чай на най-дългогодишния монарх в британската история.

Първо, вдъхновението е навсякъде около нас. Създателят на героя Падингтън Майкъл Бонд намери изоставената плюшена играчка в метростанция и вместо да я изхвърли на боклука, както биха направили много хора, той я приема като своя. Представя си сложната предистория за лелята на мечока, която го изпраща от Перу към Англия и го превръща в най-новото попълнение в очарователно лондонско семейство. Ражда се бестселър, поуката е да се търси вдъхновение навсякъде, защото и най-малкото нещо може да се превърне във вълшебна приказка.

Очарованието е в липсата на съвършенство и в това отношение Падингтън не се различава от други герои в литературата за деца. Но той се научава да приема своята различност, а това е добър урок за съвременния човек. „Никога няма да бъда като другите „хора“, но това е добре, защото аз съм мечка“, казва плюшеният любимец. Децата и възрастните изглежда намират утеха в личност, която прегръща техните несъвършенства.

Падингтън е източник на заразителен оптимизъм. Въпреки многото си слабости и проблемите, които те му причиняват, Падингтън винаги вярва, че нещата в крайна сметка ще се наредят. Той е мечка с надежда в душата. Семейството осиновители на Падингтън оценява това качество в него, както го приемат и читателите и зрителите. „Аз го пиша, вие го четете, а заедно споделяме радостта“, казва авторът Майкъл Бонд.

Чаеното парти разкри отдавнашна мистерия

След шоуто от чаеното парти много хора си отдъхнаха. Сега знаем какво има в дамската чанта на кралицата, шегуват се флагманите на жълтата преса. Със сигурност има сандвич с портокалов мармалад, подиграват се по-циничните репортери. Майтапът обаче е за тяхна сметка, тъй като от много години властва мистерия по въпроси като: Какво носи Елизабет Втора в дамската си чанта? Защо изобщо й е чанта на кралицата?

В книгата „Какво има в ръчната чанта на кралицата? и други кралски тайни“ (What's in the Queen's Handbag?: And Other Royal Secrets) авторът Фил Дампиър пише, че кралицата не носи със себе си обичайните за другите хора неща, като връзка ключове, портфейл или мобилен телефон. Но постоянното съдържание на чантата не е кой знае колко любопитно. Обикновено вътре има лакомства за любимите й кучета от порода корги, кръстословица, изрязана от всекидневник (в случай, че й доскучае), дневниче, малък фотоапарат и сгъваемо ножче.

Изглежда, че кралицата също е любител на звездните мигове и личности, защото, според Дампиър, фотоапаратът е „за да прави снимки на гостуващи президенти и други важни персони“. А сгъваемото ножче? То й връща спомените за далечните времена, когато е към дните й Girl Guide – британският вариант на момичешки скаут. Понякога има и любопитни предмети, като талисмани за късмет, някои семейни снимки и кукичка, с която да окачва чантата под масата когато се наложи.

Падингтън - украински агент под прикритие

Нямаше начин Украйна да не бъде намесена в тържествата за платинения юбилей на кралицата. Но едва ли ще узнаем дали авторите на идеята за чаеното парти са имали наум странната връзка между пилия чай с Елизабет Втора мечок Падингтън и украинския президент Володимир Зеленски. Защото именно Зеленски озвучава Падингтън в украинскоезичната версия на филма, излязла през 2017 година („Паддингтън“ 2).

Много от украинските киномани знаят този факт, а благодарение на актьора Хю Боневил той стана известен на всички хора по света. Боневил (изпълнил ролята на г-н Браун, осиновителя на мечока, в пълнометражната версия) пусна текст в Туитър, в който благодари на Зеленски за дублажа. "До този момент нямах представка кой е гласът на мечето Падингтън в Украйна. Изказвам моето мнение, благодаря, президент Зеленски", пише британският актьор.

Заедно с поста върви и рекламно видео, в което са показани моменти зад кадър, на които се вижда как героичният днес президент на Украйна дава глас на мечока. По-късно споделя пред постер на филма, че е било удоволствие да озвучи харизматичния добряк Падингтън.

Големите личности, които обичат Падингтън, и не се срамуват да покажат на света тази любов към един персонаж от детска книга, вече са поне две – един велик монарх, олицетворявал поданиците си в продължение на 70 години, и един герой, борещ се за оцеляването и честта на своя народ.