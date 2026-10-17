Наско Сираков с яке за луди пари

Наско Сираков се накипри в луксозна връхна дреха. Легендата на българския футбол заложи на модел на "Dsquared 2", чиято цена достига около 1000 евро.

Моделът е D2 Monogram Zipped Cardigan. Дрехата е в характерния за луксозната мода стил, съчетаващ разпознаваем дизайн и внимание към детайлите. Монограмът придава отличителен вид на модела, а закопчаването с цип го прави подходящ както за по-спортна, така и за по-елегантна визия.

Сираков винаги е залагал на скъпи марки и по-младежка визия. И той, и жена му Илиана Раева, все още се носят като тийнейджъри. Сумата от около 1000 евро със сигурност не е по джоба на всеки, но спортната ни легенда може да си позволи да даде толкова пари за дрехата.