Дамите ще ахнат! Рядък розов диамант се появи на пазара
Скъпоценният камък "без примеси" с тегло 10,57 карата е добит през 2019 г.
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Скъпоценният камък "без примеси" с тегло 10,57 карата е добит през 2019 г.
Ако искате да впечатлите любимата си жена, може да й подарите пръстен с розов диамант - звезда. Цената му обаче не е никак ниска, той струва впечатляв...
32,33-каратов изключителен розов диамант е продаден за 15 млн. долара, предаде Ройтерс, като се позовава на съобщение на компанията Petra Diamonds. Ди...
Хонконг. Международната аукционна къща "Сотбис" продаде розов 8,41-каратов диамант с изключителен блясък и чистота бе на търг в Хонконг за рекордната...
Срещу 12,8 до 15,4 млн. долара се очаква да бъде продаден един от най-ценните и желани лилаво-розови диаманти в света. Скъпоценният камък ще бъде пре...