Всичко за Розов Диамант

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Пръстен за $72 млн.

Пръстен за $72 млн.

Ако искате да впечатлите любимата си жена, може да й подарите пръстен с розов диамант - звезда. Цената му обаче не е никак ниска, той струва впечатляв...

26 април | 23:10
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