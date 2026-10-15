Бели или кафяви яйца? Истината изненада купувачите

Бели или кафяви яйца - кои са по-полезни и заслужава ли си да плащаме повече за по-тъмните? Много потребители са убедени, че кафявите яйца са по-натурални, по-хранителни и идват от кокошки, отглеждани при по-добри условия. Оказва се обаче, че това широко разпространено убеждение няма научна основа. Според полското специализирано издание Portal Spożywczy цветът на черупката не показва нито количеството витамини и белтъчини, нито качеството на яйцето, а истински важните характеристики са съвсем други.

Защо едни яйца са бели, а други кафяви

Разликата между белите и кафявите яйца се определя преди всичко от генетиката на кокошката. Някои породи снасят яйца с бели черупки, други - кафяви или кремави, а има и породи, чиито яйца са със синкав или зеленикав оттенък.

Това обаче не означава, че съдържанието им е различно. Ако кокошките се хранят по един и същ начин и се отглеждат при сходни условия, хранителната стойност на яйцата им е практически еднаква.

Цветът на черупката не определя количеството белтъчини, мазнини, витамини и минерали. Няма основание да се смята и че кафявите яйца съдържат по-малко холестерол.

Същото потвърждава и Министерството на земеделието на САЩ, според което цветът на черупката зависи от породата на кокошката и не води до съществени разлики в хранителните вещества.

Защо кафявите яйца често струват повече

По-високата цена на кафявите яйца е една от причините много хора да ги възприемат като по-качествени. В действителност тя може да се обясни със съвсем различни фактори.

Някои от породите кокошки, които снасят кафяви яйца, са по-едри и се нуждаят от повече храна. Това увеличава разходите за отглеждане, което впоследствие може да се отрази върху крайната цена.

Значение имат и потребителските нагласи. Тъмната черупка често се свързва със селското стопанство, домашното производство и естественото хранене на птиците. Затова част от купувачите са склонни да плащат повече, дори когато няма доказана разлика в хранителната стойност.

Специалистите подчертават, че по-високата цена сама по себе си не гарантира по-добър продукт.

Тъмният жълтък също може да заблуждава

Друг популярен мит е свързан с цвета на жълтъка. Мнозина вярват, че наситено оранжевият жълтък непременно е признак за домашно яйце, по-добро качество и по-високо съдържание на полезни вещества.

Според Portal Spożywczy цветът на жълтъка зависи основно от храната, която получава кокошката. Когато фуражът е богат на естествени растителни пигменти, наречени каротиноиди, жълтъкът придобива по-наситен жълт или оранжев оттенък.

Подобен ефект могат да имат царевицата, люцерната и зелените части на растенията. Различните съставки във фуража влияят върху натрупването на оцветяващи вещества в жълтъка.

По-тъмният цвят може да показва по-високо съдържание на определени каротиноиди, но не доказва, че яйцето е по-прясно, съдържа повече белтъчини или непременно е по-полезно.

Той не е и сигурен показател за условията, при които е отглеждана кокошката.

Една цифра върху черупката казва много повече

При избора на яйца в магазина най-полезната информация често се намира върху самата черупка. В Европейския съюз яйцата се маркират със специален код, който позволява да се установят начинът на отглеждане на кокошките и произходът на продукта.

Първата цифра показва системата на отглеждане. Код 0 означава биологично производство, 1 - свободно отглеждане на открито, 2 - подово отглеждане, а 3 - отглеждане в уголемени клетки.

След цифрата следва буквено обозначение на държавата. Например BG показва, че яйцето е произведено в България. Останалата част от кода идентифицира производителя.

Тези обозначения дават значително повече информация от цвета на черупката. Важно е обаче да се знае, че системата на отглеждане не е автоматична гаранция за определено количество витамини или други хранителни вещества.

Как да изберем най-качествените яйца

Освен произхода и начина на отглеждане, решаващо значение има свежестта. При покупка трябва да се проверява срокът на минимална трайност, посочен върху опаковката.

Съгласно европейските правила той не може да бъде определен за повече от 28 дни след снасянето. Това не означава, че всички яйца в магазина са еднакво пресни, затова датата е важен ориентир.

Внимание заслужава и състоянието на черупката. Тя трябва да бъде цяла, без пукнатини и видими замърсявания. Напуканите яйца създават по-висок риск от проникване на микроорганизми и не бива да се избират за обичайна домашна употреба.

От значение е и правилното съхранение. След покупката яйцата е препоръчително да се държат в хладилник, при постоянна температура, и да не се оставят продължително на топло.

Размерът също не бива да се бърка с качеството. По-голямото яйце просто съдържа повече продукт, но това не означава, че хранителният му състав непременно е по-добър.

Кое яйце всъщност е най-полезно

Изводът на специалистите е, че няма универсално по-добър избор между бяла и кафява черупка. При еднакви условия на хранене и отглеждане разликите в хранителната стойност са незначителни.

Много по-важни са свежестта, правилното съхранение, произходът и условията, при които са отглеждани кокошките.

Затова следващия път, когато застанете пред щанда с яйца, не е необходимо автоматично да посягате към по-скъпите кафяви. Цветът може да изглежда по-привлекателен, но сам по себе си не прави продукта по-здравословен.