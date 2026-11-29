Майонеза в тестото за пирожки? Звучи странно, но се оказва хитър кулинарен трик за постигане на изключително пухкава и нежна текстура. Само две супени лъжици от популярния сос могат да превърнат обикновеното тесто в основа за апетитни пържени пирожки със златиста, хрупкава коричка. Резултатът напомня онези вкусни закуски от старите пазари и закусвални, чийто аромат се носеше надалеч. Рецептата е представена от украинска домакиня в кулинарния канал LOZOVSKI в YouTube и бързо привлича вниманието с необичайната си съставка.

Защо точно майонеза

Тайната се крие в състава на популярния сос. Майонезата съдържа растителна мазнина и яйчни съставки, които могат да допринесат за по-нежната структура на тестото. Мазнината оказва влияние върху образуването на глутеновата мрежа, а това помага готовите пирожки да не стават прекалено жилави.

Любопитното е, че за рецептата не са необходими нито прясно мляко, нито масло, нито допълнително яйце. Основните продукти са брашно, вода, мая и майонеза. Тестото се оставя да втаса добре, а след пърженето пирожките получават характерната си златиста коричка и мека вътрешност.

Голямото предимство е възможността да се използват различни плънки. Подходящи са картофено пюре, задушено зеле, кайма, сирене или гъсто плодово сладко. Така от една и съща рецепта могат да се приготвят както солени, така и сладки закуски.

Необходимите продукти за 10 пирожки

За тестото са нужни 450 г пшенично брашно, 250 мл топла вода, 2 супени лъжици майонеза, 15 г прясна мая или 6 г суха мая, 1 супена лъжица захар и 1 чаена лъжичка сол.

За плънката може да използвате любимите си продукти, а за пърженето ще са необходими около 300 мл растително олио.

Първо разтворете маята в топлата вода. Прибавете захарта, солта и майонезата, след което разбъркайте добре, докато получите еднородна смес. Постепенно добавете предварително пресятото брашно.

Първоначално разбърквайте с шпатула или дървена лъжица, а след това продължете да месите с ръце. Трябва да получите гладко, меко и сравнително плътно тесто, което лесно се оформя.

Прехвърлете го в дълбока купа, покрийте със стреч фолио и чиста кърпа. Оставете на топло място за около един час, докато удвои обема си.

Малък трик при пърженето прави коричката неустоима

След като тестото втаса, го извадете върху леко набрашнена повърхност и го разделете на приблизително десет равни части. Оформете малки топки и ги оставете да починат още около осем минути.

Разточете всяка топка на тънка питка и поставете в средата по една супена лъжица от избраната плънка. Съберете краищата и ги притиснете добре, за да не се отварят по време на пърженето.

Загрейте олиото в дълбок тиган, след което намалете котлона до умерена температура. Пускайте пирожките внимателно в мазнината, без да препълвате съда. Домакинята от канала LOZOVSKI препоръчва да ги обръщате няколко пъти, докато придобият равномерен златист цвят от всички страни.

Умерената температура е особено важна. Ако мазнината е прекалено гореща, коричката ще потъмнее бързо, а вътрешността може да остане недобре изпечена.

Извадете готовите пирожки върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. Поднесете ги още топли, когато коричката е най-хрупкава, а тестото отвътре е меко и въздушно.