Пилешките сърца са сред най-достъпните месни продукти, но с подходящите подправки могат да се превърнат в истински кулинарен специалитет. Китайската кухня предлага интересен начин за приготвянето им със сладко-пикантен сос, който им придава наситен вкус и апетитна глазура. Необходими са само няколко продукта, които повечето домакини имат в кухнята си.

Необходими продукти

- 300 г пилешки сърца

- 1 глава кромид лук

- 5 скилидки чесън

- 1 супена лъжица олио

- 30 мл мед

- 60 мл соев сос

- 30 мл лимонов сок

- Смлян черен пипер на вкус

- Люта чушка или чили на вкус

- Запечен сусам по желание

Начин на приготвяне

Почистете пилешките сърца от излишната мазнина, ципите и кръвоносните съдове. Можете да ги разрежете по дължина, за да се сготвят по-равномерно. Нарежете лука на полумесеци, а чесъна на тънки филийки.

Загрейте олиото в широк тиган и запържете лука до златисто, като добавите чесъна малко преди сърцата. Сложете месото и го гответе около 10 минути, като разбърквате периодично.

Междувременно смесете в отделна купа соевия сос, меда, лимоновия сок, черния пипер и чилито. Изсипете сместа в тигана и продължете готвенето, докато течността се редуцира и сърцата се покрият с лъскава, леко карамелизирана глазура.

Малки хитрости за още по-добър вкус

За да получите хубав загар, подсушете сърцата с кухненска хартия преди пържене. Използвайте достатъчно широк тиган, за да не се задушават в собствения си сок. След добавянето на медения сос намалете температурата, тъй като захарите могат лесно да загорят.

Според кулинарните рецепти на "Саут Чайна морнинг пост" пилешките сърца се съчетават отлично и с гъби. Можете да разнообразите ястието с пресен джинджифил, нарязани печурки или зелен лук.

Специалистите по безопасност на храните препоръчват пилешките дреболии да достигнат вътрешна температура от поне 74 градуса. Не е необходимо да добавяте сол предварително, тъй като соевият сос е достатъчно солен.

Поднесете готовите сърца, поръсени със запечен сусам, върху канапе от варен ориз или китайски спагети.