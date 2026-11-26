Пилешките сърца са сред най-достъпните месни продукти, но с подходящите подправки могат да се превърнат в истински кулинарен специалитет. Китайската кухня предлага интересен начин за приготвянето им със сладко-пикантен сос, който им придава наситен вкус и апетитна глазура. Необходими са само няколко продукта, които повечето домакини имат в кухнята си.
Необходими продукти
- 300 г пилешки сърца
- 1 глава кромид лук
- 5 скилидки чесън
- 1 супена лъжица олио
- 30 мл мед
- 60 мл соев сос
- 30 мл лимонов сок
- Смлян черен пипер на вкус
- Люта чушка или чили на вкус
- Запечен сусам по желание
Начин на приготвяне
Почистете пилешките сърца от излишната мазнина, ципите и кръвоносните съдове. Можете да ги разрежете по дължина, за да се сготвят по-равномерно. Нарежете лука на полумесеци, а чесъна на тънки филийки.
Загрейте олиото в широк тиган и запържете лука до златисто, като добавите чесъна малко преди сърцата. Сложете месото и го гответе около 10 минути, като разбърквате периодично.
Междувременно смесете в отделна купа соевия сос, меда, лимоновия сок, черния пипер и чилито. Изсипете сместа в тигана и продължете готвенето, докато течността се редуцира и сърцата се покрият с лъскава, леко карамелизирана глазура.
Малки хитрости за още по-добър вкус
За да получите хубав загар, подсушете сърцата с кухненска хартия преди пържене. Използвайте достатъчно широк тиган, за да не се задушават в собствения си сок. След добавянето на медения сос намалете температурата, тъй като захарите могат лесно да загорят.
Според кулинарните рецепти на "Саут Чайна морнинг пост" пилешките сърца се съчетават отлично и с гъби. Можете да разнообразите ястието с пресен джинджифил, нарязани печурки или зелен лук.
Специалистите по безопасност на храните препоръчват пилешките дреболии да достигнат вътрешна температура от поне 74 градуса. Не е необходимо да добавяте сол предварително, тъй като соевият сос е достатъчно солен.
Поднесете готовите сърца, поръсени със запечен сусам, върху канапе от варен ориз или китайски спагети.